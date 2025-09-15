OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Chrystia Freeland, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine de la sécurité ferroviaire 2025 au Canada :

« Les chemins de fer canadiens contribuent depuis des générations à relier les communautés et les familles. Ils font partie de notre histoire et de notre vie quotidienne. Un grand nombre de Canadiens et Canadiennes vivent près d'une voie ferrée.

« Chaque année, Opération Gareautrain Canada mène d'importantes campagnes de sensibilisation dans le cadre de la Semaine de la sécurité ferroviaire, afin de réduire le nombre de décès et de blessures qui continuent de se produire beaucoup trop souvent sur le réseau ferroviaire canadien.

« D'autres organisations, dont le Canadian Safety Train Express et les compagnies de chemin de fer elles-mêmes, organisent également tout au long de l'année des activités très utiles de sensibilisation et de communication.

« Grâce à des initiatives comme le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, le gouvernement du Canada aide les communautés et les compagnies de chemin de fer à renforcer les dispositifs de sécurité aux passages à niveau et le long des corridors ferroviaires. Les inspecteurs et inspectrices de Transports Canada, organisme chargé de réglementer la sécurité et la sûreté dans le secteur ferroviaire, travaillent chaque jour aux quatre coins du pays pour surveiller et faire respecter les normes de sécurité.

« Le Canada possède l'un des réseaux ferroviaires les plus sûrs au monde, mais il est important que les gens fassent preuve de prudence près des trains et des voies ferrées. Les Canadiens et Canadiennes peuvent contribuer à améliorer la sécurité ferroviaire dans leur communauté en faisant attention aux passages à niveau et à proximité des voies ferrées.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie toutes les personnes qui, partout au pays, font de la sécurité ferroviaire une priorité, et j'encourage toute la population à toujours garder en tête la sécurité. »

