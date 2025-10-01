GATINEAU, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, a publié la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée nationale des aînés, nous rendons hommage aux aînés canadiens et reconnaissons les nombreuses contributions qu'ils ont apportées à nos collectivités. Lorsque nous valorisons nos aînés et leur apportons notre soutien, tout le monde gagne.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir des services aux aînés, où qu'ils vivent, et cela comprend :

leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour prendre dignement leur retraite;

financer des programmes qui donnent aux aînés la possibilité de participer à des activités et de nouer des liens;

collaborer avec les aînés canadiens, les experts, les proches aidants et les groupes communautaires pour répondre aux besoins évolutifs des aînés;

offrir aux aînés canadiens vulnérables les ressources qui leur sont nécessaires.

Il est de notre devoir de veiller à ce que les personnes qui ont bâti ce pays jouissent de la retraite pour laquelle ils ont si durement travaillé. Quoi qu'il se passe dans la vie, tout le monde mérite de vieillir dans la dignité.

C'est véritablement un honneur pour moi d'être la nouvelle secrétaire d'État aux Aînés du Canada. Il me tarde de pouvoir apporter des changements positifs pour notre population vieillissante.

Joyeuse Journée nationale des aînés! »

