GATINEAU, QC, le 29 juill. 2022 /CNW/ - « L'augmentation récente de la demande de passeports, combinée aux délais de traitement plus longs, a fait en sorte qu'un nombre croissant de Canadiens ont demandé que leurs demandes de passeport soient transférées aux bureaux de passeport locaux pour y être traitées afin de les recevoir à temps pour voyager. La situation ainsi que le processus pour récupérer leur passeport n'ont pas été facile pour les Canadiens.

Afin de faciliter le processus pour les Canadiens, Service Canada a mis en œuvre un nouveau processus. Dès maintenant, les Canadiens qui ont envoyé par la poste une demande dûment remplie il y a plus de 20 jours ouvrables et qui voyageront dans les 20 prochains jours ouvrables peuvent se rendre à un des plus de 300 Centres Service Canada pour faire une demande de transfert, afin de s'assurer que leur demande soit traitée à temps pour leur voyage.

Auparavant, les Canadiens pouvaient demander un transfert seulement en personne à un des 35 bureaux spécialisés dans les passeports (Centre Service Canada - Service de passeport), ou en contactant le centre d'appels. Ce changement leur offre une option supplémentaire pour faire ce type de demande.

Selon la date du voyage, le traitement de la demande sera accéléré et le passeport sera envoyé par la poste au client avant la date requise, ou le dossier sera transféré à un bureau pour impression et retrait.

Ce changement vise à réduire le nombre de transferts de dossiers traités par les bureaux de passeport et à minimiser le fardeau de l'impression locale. Il accéléra le traitement des demandes pour lesquelles la norme de service n'a pas été respectée et qu'un transfert de dossier a été demandé. Les bureaux devraient également constater une autre réduction des files d'attente associées aux demandes urgentes aux bureaux de passeport. Une preuve de voyage ou du besoin de voyager sera exigée.

Si la demande a été envoyée par la poste il y a moins de 20 jours et qu'un transfert est nécessaire en raison d'un voyage imminent, des frais de transfert s'appliqueront et des frais supplémentaires pourraient s'ajouter.

Nous continuons de voir des améliorations dans différentes régions du pays, particulièrement à l'extérieur des grandes villes. Par exemple, en Ontario, Service Canada offre dorénavant des services de passeports à 20 sites de services mobiles et réguliers. Ces sites permettent au personnel de répondre aux questions et de guider les clients à travers une multitude de prestations et de services offerts par le gouvernement du Canada. Les clients pourront mieux les comprendre et accéder ceux qui sont disponibles pour eux.

Nous faisons des progrès sur cet enjeu et nous continuerons de fournir des options pour offrir de meilleurs services aux Canadiens. »

Les faits en bref

En Ontario , les sites de services mobiles et réguiliers sont : Strathroy , Exeter , Tilbury , West Lorne , Wingham , Atikokan , Blind River , Chapleau , Cochrane , Gore Bay , Hearst , Iroquois Falls , Premières Nation de Lac Seul, Pikangikum , Red Lake , Sioux Lookout , Sturgeon Falls , Terrace Bay , Thessalon et Wawa .

, les sites de services mobiles et réguiliers sont : , , , , , , , , , , , , Premières Nation de Lac Seul, , , , , , et . Pendant la semaine du 18 au 24 juillet, le temps d'attente moyen des centres d'appels était de 50 minutes.

Pendant la semaine du 18 au 24 juillet, Service Canada a délivré 51 418 passeports.

Depuis le 1er avril 2022, Service Canada a délivré 665 532 passeports.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Mohammad Hussain, Attaché de presse Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]