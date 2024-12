OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'aviation civile internationale, le 7 décembre :

« En tant que ministre des Transports du Canada, j'ai le plaisir de souligner la Journée de l'aviation civile internationale.

« La Journée de l'aviation civile internationale a été instituée en 1994 dans le cadre du 50e anniversaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Elle vise à promouvoir les avantages à l'échelle mondiale de l'aviation civile internationale. Trente ans plus tard, nous continuons à saisir l'occasion chaque année pour célébrer nos réalisations, réfléchir à nos défis et nous tourner vers l'avenir.

« En tant que membre fondateur, principal contributeur et fier État hôte, le Canada félicite l'OACI à l'occasion du 80e anniversaire cette année. Depuis 80 ans, l'OACI est au cœur de la coopération internationale dans le domaine de l'aviation civile, et le Canada est là depuis le début. Nous soutenons fermement l'OACI dans ses efforts pour nous assurer que le secteur de l'aviation civile demeure sécuritaire, sûr, efficace, accessible et respectueux de l'environnement.

« Plus que jamais, l'OACI joue un rôle primordial dans la coordination de la réponse mondiale aux nouveaux défis. Le Canada se réjouit de toutes les occasions qui lui sont offertes de jouer un rôle de leader et d'apporter sa contribution.

« Nous poursuivrons notre collaboration étroite avec l'OACI, ses États membres et d'autres partenaires internationaux dans des domaines d'intérêt essentiels, notamment pour maintenir les normes de sécurité les plus élevées, garantir des déplacements sûrs et assurer une croissance durable, tout en améliorant l'accessibilité pour que les voyages aériens soient exempts d'obstacles.

« Alors que nous nous préparons à accueillir la 42e session de l'Assemblée de l'OACI à Montréal en 2025, nous avons hâte d'entamer une autre année productive pour faire progresser nos priorités communes en matière d'aviation civile mondiale. »

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]