OTTAWA, ON, le 23 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'aviation :

« Nous soulignons aujourd'hui les réalisations remarquables, l'histoire et l'avenir de l'aviation au Canada. En cette Journée nationale de l'aviation, nous rendons hommage aux contributions de ceux et celles qui ont façonné notre ciel et reconnaissons le rôle essentiel que l'aviation continue de jouer dans la croissance, l'innovation et la connectivité au sein de notre pays.

« L'histoire de l'aviation au Canada est foisonnante, depuis le premier vol du Silver Dart en 1909, qui a marqué la place du Canada dans l'histoire de l'aviation, jusqu'à la création de l'une des industries aéronautiques les plus importantes et les plus respectées au monde. Nos remarquables spécialistes de l'aviation ont repoussé les limites de la technologie et de la sécurité dans l'espace aérien.

« Notre pays est renommé pour ses paysages à perte de vue, depuis les sommets rocheux de l'Ouest jusqu'à la beauté sauvage du Nord. L'aviation est un moyen essentiel pour relier les communautés éloignées, soutenir l'industrie et améliorer l'accessibilité des transports.

« Alors que nous repensons aux exploits des aviatrices et aviateurs canadiens et au rôle vital que l'aviation continue de jouer dans notre économie, notre culture et notre réputation sur la scène internationale, nous reconnaissons les efforts inlassables des spécialistes de l'aviation : pilotes, personnel de cabine, responsables du contrôle aérien, équipes d'ingénierie, personnel d'entretien et personnel au sol. Ces gens travaillent chaque jour pour assurer la sécurité et la sûreté des personnes qui prennent l'avion.

« À tous ceux et celles qui ont consacré leur vie à l'aviation, nous vous remercions d'avoir participé à l'essor de notre pays et de notre monde.

« Bonne Journée nationale de l'aviation, Canada! »

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources; Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, [email protected] ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]