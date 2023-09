OTTAWA, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le 16 septembre 2023, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) pour le groupe Vérification, finances et sciences (VFS) ont conclu une entente de principe pour environ 16 000 employés de l'ARC.

Conformément au protocole établi, le groupe VFS de l'IPFPC fournira à ses membres plus d'information sur l'entente de principe et sur le processus de ratification, et leur préparera une trousse de ratification.

Au cours des prochaines semaines, le groupe VFS de l'IPFPC expliquera les termes de la nouvelle entente de principe et tiendra des votes de ratification pour ses membres. Si la majorité des membres du groupe VFS de l'IPFPC vote en faveur de l'entente de principe, elle deviendra la nouvelle convention collective pour le groupe VFS de l'IPFPC, une fois qu'elle sera signée. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez visiter le site Web de l'IPFPC.

L'ARC remercie les membres des deux équipes de négociation pour leur dévouement et leur travail acharné au cours de cette ronde de négociations. Grâce à des négociations soutenues, l'ARC et le groupe VFS de l'IPFPC se sont efforcés de trouver un terrain d'entente et sont finalement parvenus à une entente de principe qui est à la fois équitable pour les employés et raisonnable pour les contribuables.

L'ARC apprécie le rôle important que jouent ses employés partout au pays pour fournir des services aux Canadiens.

