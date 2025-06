LA HAYE, PAYS-BAS, le 25 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Estonie, Kristen Michal, en marge du Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas.

Les premiers ministres ont souligné la relation solide et dynamique qui unit le Canada et l'Estonie. Ils ont discuté de possibilités de renforcer des priorités communes - notamment en matière de commerce, de défense et d'énergie - et de stimuler la coopération dans le domaine des minéraux critiques.

Les deux dirigeants ont souligné leur soutien indéfectible à l'Ukraine et convenu de la nécessité de parvenir à une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney a présenté le plan du Canada visant à réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. Ce plan prévoit notamment l'atteinte de la cible de 2 % de l'OTAN dès cette année ainsi qu'une accélération des dépenses militaires au cours des prochaines années.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Michal ont convenu de rester en contact étroit.

