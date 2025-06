Nous, chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord, nous sommes réunis à La Haye pour réaffirmer notre engagement à l'égard de l'OTAN, la plus forte alliance de l'histoire, et de notre lien transatlantique. Nous réitérons notre soutien inébranlable à la défense collective, comme le prévoit l'article 5 du Traité de Washington, affirmant qu'une attaque contre un membre de l'Alliance est considérée comme étant une attaque contre tous les Alliés. Nous restons unis et fermes dans notre détermination à protéger le milliard de citoyens dans nos pays, à défendre l'Alliance ainsi qu'à protéger notre liberté et notre démocratie.

