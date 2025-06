LA HAYE, Pays-Bas, le 25 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, en marge du Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas.

Les dirigeants ont discuté du renforcement de la collaboration entre l'Alliance de l'OTAN et ses partenaires de la région indo-pacifique en vue de relever les défis communs.

Le premier ministre a présenté le plan du Canada visant à réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes, en soulignant que ce plan prévoit l'atteinte de la cible de 2 % de l'OTAN dès cette année ainsi qu'une accélération des dépenses militaires au cours des prochaines années. Les dirigeants se sont penchés sur les possibilités de renforcer la collaboration dans le cadre de la nouvelle stratégie d'approvisionnement en matière de défense du Canada et du plan des capacités de défense de la Nouvelle-Zélande.

Ils ont réitéré leur engagement commun à l'égard de la sécurité mondiale et d'une paix juste et durable en Ukraine.

Le premier ministre Carney a évoqué les efforts déployés par le Canada pour rendre le logement plus abordable et supprimer les obstacles au commerce intérieur. Les dirigeants ont également discuté de l'approfondissement des liens commerciaux entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, notamment dans le cadre du PTPGP.

Les premiers ministres ont convenu de rester en contact étroit.

