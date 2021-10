OTTAWA, ON, le 4 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter le nouveau premier ministre du Japon, Kishida Fumio :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Kishida Fumio, qui est devenu premier ministre du Japon.

« Le Canada et le Japon sont des alliés et des partenaires indéfectibles ayant d'étroits liens historiques, des valeurs communes et des relations dynamiques entre leurs peuples. Nous collaborons de près au sein de forums internationaux tels que le G7, le G20, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique et l'Organisation mondiale du commerce. Nos liens profonds en matière de commerce et d'investissement, qui reposent sur l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, contribuent grandement à notre sécurité économique.

« Je me réjouis à l'idée de resserrer davantage la relation entre nos deux pays. Ensemble, nous ferons avancer notre vision commune d'une région indopacifique libre et ouverte et agirons de manière ambitieuse contre les changements climatiques. Tandis que nous poursuivons notre lutte contre les effets de la COVID-19 à l'échelle mondiale, nous ferons également la promotion d'une plus grande prospérité pour les gens du Canada et du Japon ainsi que de la région indopacifique au complet.

« Je remercie le premier ministre sortant, Suga Yoshihide, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en personne au Sommet du G7 au Royaume-Uni plus tôt cette année, pour ses contributions au renforcement des relations entre le Canada et le Japon. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/