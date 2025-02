OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales en Ontario :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Doug Ford et le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario pour leur réélection.

« En ce moment crucial, nous devons travailler ensemble afin de défendre les intérêts canadiens, de protéger les travailleurs et les entreprises et de faire croître notre économie. Pour ce faire, nous devons notamment faire avancer les priorités les plus importantes des Ontariens et de tous les Canadiens, qu'il s'agisse de créer des emplois bien rémunérés, de bâtir plus de logements ou d'investir dans les soins de santé ainsi que dans des services de garde abordables.

« Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus fortes ainsi qu'une province et un pays plus forts et plus équitables pour tout le monde. »

