OTTAWA, ON, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Nathalie Drouin, sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, a fait la déclaration suivante :

« Le gouvernement du Canada prend au sérieux sa responsabilité de protéger notre démocratie contre l'ingérence étrangère. Bien que les campagnes à la direction soient du ressort des partis politiques, tous les ministères et organismes concernés continuent de surveiller l'environnement dans son ensemble et de travailler en collaboration pour agir à l'égard des risques éventuels d'ingérence étrangère.

Depuis mai 2023, le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections joue un rôle actif dans le cadre des élections partielles (10 au total). Il est chargé de produire des rapports publics sur ses observations de toute situation d'ingérence étrangère ciblant les élections partielles. Le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections a joué - et continue de jouer - un rôle important dans la protection des élections et des institutions démocratiques du Canada.

Dans le cadre de leur mandat, les membres du Groupe de travail entreprennent en permanence des activités visant à détecter et à contrer l'ingérence étrangère. Étant donné que les courses à la direction jouent un rôle important dans le maintien de l'intégrité de nos processus démocratiques, le Groupe de travail surveillera la prochaine campagne à la direction du Parti libéral du Canada pour déceler d'éventuelles tentatives d'ingérence étrangère.

Le Groupe de travail fournira des mises à jour régulières au Comité des sous-ministres sur la réponse au renseignement, dirigé par la sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre. Ce comité, composée de sous-ministres des agences du Groupe de travail, veillera à ce que toute menace à l'intégrité électorale soit traitée rapidement et efficacement.

Des séances d'information sur l'ingérence étrangère et les pratiques exemplaires en matière de protection, comme le renforcement des mesures de cybersécurité et le contrôle rigoureux des dons et des adhésions, seront offertes à tous les candidats à la campagne à la direction du Parti libéral du Canada.

Ces mesures seront également disponibles pour soutenir les courses à la direction futures de tous les partis politiques reconnus par la Chambre des communes. »

