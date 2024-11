OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le Bureau du Conseil privé a publié aujourd'hui la lettre de mandat officielle adressée à la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement (CSNR) auprès du premier ministre.

Le Canada continue d'être confronté à de graves menaces pour sa sécurité, ses intérêts économiques et l'intégrité de ses institutions démocratiques, et le rôle de la CSNR auprès du premier ministre est essentiel pour bien connaître ces menaces ainsi que pour les gérer et y réagir de façon concertée.

La lettre de mandat de la CSNR intervient à un moment où le Canada et le reste du monde sont confrontés à la recrudescence de l'instabilité et des conflits ainsi qu'à la rapide évolution de l'environnement des menaces. Il faut donc plus que jamais que les ministères et organismes responsables de la sécurité nationale et du renseignement travaillent en étroite collaboration, et la lettre de mandat constitue une importante mesure d'autorisation et de responsabilisation.

Bien que le Canada ait toujours disposé d'un solide cadre en matière de sécurité nationale et de renseignement, cette lettre de mandat définit plus en détail les priorités du pays à ces égards.

La lettre décrit les priorités de la CSNR, qui consistent : à diriger les travaux en vue du renouvellement de la stratégie sur la sécurité nationale; à poursuivre la collaboration avec les alliés et partenaires étrangers afin de renforcer les atouts du Canada qui en font un partenaire efficace et crédible à l'échelle mondiale dans le cas des questions relatives à la sécurité nationale, au renseignement ainsi qu'à la politique étrangère et de défense; à envisager de nouveaux partenariats modernes, bilatéraux et multilatéraux afin de maximiser l'influence du Canada sur la scène internationale; à diriger un processus annuel actualisé pour établir les priorités du Canada en matière de renseignement et rendre ces priorités publiques; et à travailler avec la communauté de la sécurité nationale pour accroître la confiance des Canadiens envers les institutions et processus démocratiques du pays. Tout cela a pour objectif d'assurer la sécurité du Canada et des Canadiens.

Citation

« Je tiens à remercier le premier ministre de m'avoir confié le poste de sous-greffière du Conseil privé et de conseillère à la sécurité nationale et au renseignement. Je compte poursuivre ma collaboration avec les ministères et organismes responsables de la sécurité du Canada, nos alliés du Groupe des cinq et de l'OTAN ainsi qu'avec les partenaires qui m'aideront à donner suite à ces priorités. Je sais que je peux compter sur le soutien des nombreuses personnes qui travaillent avec ardeur au sein de la communauté de la sécurité nationale du Canada et qui incarnent les idéaux de la fonction publique, à savoir dévouement, professionnalisme et loyauté envers le Canada. Il s'agit là des valeurs essentielles à l'atteinte des objectifs en vue de la protection du Canada et des Canadiens. »

- Nathalie G. Drouin, Ad. E., sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre

Liens connexes

Personnes-ressources

Pour obtenir plus de renseignements (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias

Bureau du Conseil privé

613-957-5420

[email protected]

SOURCE Privy Council Office