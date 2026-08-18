Déclaration du premier ministre Carney sur les négociations commerciales en cours entre le Canada et les États-Unis

OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- « Au cours des dernières semaines, le Canada a participé à des discussions intensives avec les États-Unis afin de régler les questions commerciales en suspens et d'offrir une plus grande certitude et des avantages concrets aux entreprises, aux travailleurs, aux agriculteurs et aux familles du Canada.

Des progrès substantiels ont été réalisés, bien qu'il reste encore du travail important à accomplir. Alors que ce travail se poursuit, les États-Unis ont accepté de reporter jusqu'à la fin de la journée du 21 août l'entrée en vigueur de leurs tarifs de 50 % sur une gamme de produits canadiens en vertu de l'article 338 de la Tariff Act of 1930 des États-Unis.

Pendant que nous poursuivons ce travail, le Canada demeure déterminé à bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus compétitive au pays. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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