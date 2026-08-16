Le lundi 17 août 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
16 août, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 16 août 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
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13 h 45
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Le premier ministre, aux côtés du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham, et de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, fera une annonce sur la sécurité énergétique et le développement économique.
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Notes à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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