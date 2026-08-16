Le lundi 17 août 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

16 août, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 16 août 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)


13 h 45           

Le premier ministre, aux côtés du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham, et de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, fera une annonce sur la sécurité énergétique et le développement économique.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 00.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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