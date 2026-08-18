Le Canada et le Québec soutiennent la résilience des collectivités face aux feux de forêt

QUÉBEC, le 18 août 2026 /CNW/ -- Un peu partout au Canada, les collectivités continuent de subir les effets de feux de forêt de plus en plus fréquents et violents. Afin de favoriser la préparation et la résilience des localités, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec investissent dans des mesures qui aident à réduire les risques de feux de forêt et à protéger le public, les infrastructures et les milieux naturels.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, le vice-premier ministre du Québec, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, ainsi que la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, Pascale Déry, ont annoncé un investissement conjoint de 22 millions de dollars sur trois ans dans le cadre de l'Accord Canada-Québec visant le renforcement de la résilience des communautés face aux feux de forêt par la mise en œuvre de gouvernance et de projets de prévention et d'atténuation des risques liés aux feux de forêt.

Ces fonds aideront les collectivités à mieux identifier et gérer les risques liés aux feux de forêt notamment par la mise en œuvre de mesures concrètes au niveau local, comme la gestion de la végétation et d'autres combustibles autour des habitations et des infrastructures essentielles, l'amélioration des plans municipaux de sécurité civile, la formation d'intervenants et la sensibilisation des résidents aux mesures qu'ils peuvent prendre pour se protéger.

En investissant dans la prévention et la réduction des risques, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec aident les localités à réduire les dommages potentiels, à améliorer la sécurité du public et à renforcer leur capacité à faire face à de futurs feux de forêt.

Citations

« Les feux de forêt constituent une vraie menace pour la sécurité, la santé des populations et la prospérité économique des collectivités partout au Canada. Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec les provinces, les territoires et divers partenaires afin de renforcer la résilience aux feux de forêt, de réduire les risques et de mieux protéger la population canadienne. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui avec le Québec, les collectivités pourront mettre en œuvre des mesures concrètes pour atténuer le risque de feu de forêt et accroître leur résilience pour les années à venir. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Le Québec a été durement touché par les feux de forêt au cours des dernières années, particulièrement en 2023. Encore cette année, les équipes de la SOPFEU ont été mobilisées pour intervenir et ont pu compter sur l'aide de pompiers venus d'autres provinces pour prêter main-forte. Les rôles se sont inversés lorsque la situation a été maîtrisée au Québec, alors que nos voisins font face à des événements critiques. Les feux de forêt représentent un risque majeur et exigent une préparation adéquate. En misant sur des actions concrètes, adaptées aux réalités locales, nous renforçons la protection de la population et des infrastructures dans les régions exposées à ce risque. Grâce au financement octroyé par le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement fédéral, nous pourrons déployer davantage de mesures pour prévenir les feux de forêt et en atténuer les conséquences. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre du Québec, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les effets liés aux changements climatiques, comme les feux de forêt ou encore les inondations causées par les fortes pluies, s'intensifient, sont de plus en plus fréquents et mettent notre résilience à l'épreuve. Avec ces investissements, on pose un autre geste concret pour permettre à nos communautés de s'adapter et pour mieux les outiller afin de faire face à ces événements qui posent de sérieux risques pour la sécurité des Québécois. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec versent chacun plus de 11 M$, conformément à l'Accord Canada-Québec visant le renforcement de la résilience des communautés face aux feux de forêt par la mise en œuvre de gouvernance et de projets de prévention et d'atténuation des risques liés aux feux de forêt.

Les fonds fédéraux proviennent du programme Des collectivités résilientes grâce au programme Intelli-feu. Intelli-feu Canada est un programme national du Centre interservices des feux de forêt du Canada qui donne aux Canadiens les moyens pour améliorer la résilience de leur quartier face aux feux de forêt et réduire au minimum les effets négatifs de ces derniers. Il offre des ressources, des programmes et des recommandations qui aident les particuliers, les planificateurs paysagistes, les aménagistes forestiers et d'autres acteurs à protéger les habitations et les populations contre les feux de forêt.

La contribution du gouvernement du Québec est rendue possible grâce au Cadre pour la prévention de sinistres, qui répond aux actions A1-160 et A1-170 du Plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Les fonds viennent principalement du marché du carbone et visent à réduire les risques liés aux feux de forêt.

Grâce à cet investissement conjoint, le gouvernement du Québec prend ou a pris les mesures suivantes : soutenir les municipalités dans la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt; améliorer les pratiques de prévention et d'adaptation aux feux de forêt, en cohérence avec les mesures réalisées par les municipalités; augmenter les activités de communication afin de sensibiliser la population au risque de feux de forêt; produire des outils de prévention et d'atténuation destinés au public.

Consulter Canada.ca/Feux de forêt pour une liste complète des liens vers différentes aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected] ; Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418-646-6777, poste 30274, [email protected]