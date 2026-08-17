Le premier ministre Carney annonce le plus vaste investissement dans l'énergie propre de l'histoire de l'Amérique du Nord

ST. JOHN'S, NL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Dans un monde devenu plus dangereux et divisé, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir un pays plus fort, plus indépendant et plus durable.

Le Canada est actuellement en position de force. Nous avons ce que le monde recherche. Nous avons les ressources naturelles, les minéraux critiques et l'énergie propre qui serviront à bâtir le siècle présent. De plus, nous avons les travailleurs et l'ingéniosité nécessaires pour transformer ce potentiel en atout. Nous comprenons que c'est en travaillant ensemble que nous pouvons bâtir plus vite et plus grand. Enfin, nous avons la confiance, la ressource la plus précieuse dans un monde de plus en plus instable et incertain.

Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour bâtir l'avenir dont nous rêvons.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney, en compagnie de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham, et des PDG d'Hydro-Québec et d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé une entente historique visant à moderniser et à agrandir la centrale électrique de Churchill Falls et à faire avancer le projet de Gull Island et les lignes de transport connexes, pour ainsi réaliser l'un des plus grands projets d'électricité en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement fédéral débloquera 10 milliards de dollars en fonds fédéraux et en mesures de soutien pour réaliser les initiatives suivantes :

Moderniser et agrandir la centrale électrique de Churchill Falls.

Faire avancer l'énorme projet d'hydroélectricité de Gull Island.

Susciter des occasions de co-investissement avec les Innus du Labrador dans le cadre d'un nouveau projet éolien terrestre d'envergure au Labrador.

Construire les lignes de transport liées à ces projets.

Mis ensemble, ces projets représentent le plus vaste investissement dans l'énergie propre de l'histoire de l'Amérique du Nord, atteignant près de 70 milliards de dollars. Ils généreront 14 000 mégawatts d'énergie propre et renouvelable, ce qui représentera près du triple de la puissance maximale actuelle de Churchill Falls. C'est suffisamment d'électricité pour éclairer, chauffer et climatiser l'ensemble des foyers de Toronto, Montréal et Vancouver réunis. Ces projets appuieront 23 000 emplois - allant des métiers spécialisés au génie - et contribueront à hauteur de 31 milliards de dollars au PIB du Canada jusqu'au début des années 2040.

La fosse du Labrador est une région minière de calibre mondial située à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec qui renferme d'importants gisements de minerai de fer de haute pureté. Pour tirer parti de cet atout stratégique et créer des carrières accompagnées de bons salaires pour les travailleurs canadiens, le gouvernement a annoncé l'envoi du projet de corridor d'infrastructures, d'énergie propre et de minéraux critiques de la fosse du Labrador au Bureau des grands projets. Celui-ci coordonnera et structurera le financement fédéral, accélérera le processus lié aux autorisations et travaillera en collaboration avec les peuples autochtones pour nouer de véritables partenariats.

De plus, le nouveau gouvernement du Canada appuiera des projets de pré-développement stratégiques dans la région du Labrador qui seront financés au titre du Fonds du premier et du dernier kilomètre par l'intermédiaire de Ressources naturelles Canada. Parmi ces projets figurent les suivants :

Le projet d'extension du réseau de transport d'électricité du Labrador Ouest, afin de déterminer les infrastructures de transport nécessaires pour relier les sites d'exploitation de minéraux critiques du Labrador Ouest au réseau électrique et ainsi de favoriser les possibilités régionales et l'électrification des mines.

Le partenariat pour le projet de minerai de fer Kami, afin de réaliser les études de planification et de faisabilité relatives aux infrastructures de transport et d'énergie nécessaires à la réalisation du projet d'exploitation à grande échelle du gisement de fer Kami, situé près de Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le projet de Focus Graphite, afin de réaliser les travaux préparatoires à la construction d'une nouvelle ligne de transport d'électricité et d'une route reliant le projet de graphite du Lac Knife au réseau électrique d'Hydro-Québec, permettant ainsi de faire avancer la réalisation de projets qui contribueront aux technologies de batteries et de stockage d'énergie dont notre pays et nos alliés ont besoin.

Le projet de SFP Pointe-Noire, qui vise à accroître la capacité de traitement des minéraux critiques et à renforcer les infrastructures ferroviaires connexes, ce qui permettra de consolider une importante plaque tournante du transport pour la production minière dans la fosse du Labrador.

Nous faisons du Canada le meilleur endroit au monde où bâtir et investir dans les énergies propres. En combinant les crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie propre, des procédures d'approbation de projets efficaces, des ententes de coopération avec les provinces et les territoires, des investissements stratégiques et des conditions de financement attirantes, nous offrons aux promoteurs la sécurité nécessaire pour mener à bien des projets d'envergure et avancer rapidement.

L'entente conclue aujourd'hui concrétise l'énorme potentiel du Canada lorsque nous bâtissons ensemble. C'est là une illustration concrète du fédéralisme coopératif.

Dans un monde plus dangereux et plus instable, nous choisissons de bâtir des systèmes énergétiques propres, abordables et fiables, en partenariat avec tous les Canadiens, pour tous les Canadiens.

Citations

« Le Canada consolide son avantage unique en matière d'électricité propre, fiable et abordable. Parce que maîtriser l'énergie, c'est maîtriser notre destin. Grâce au fédéralisme coopératif, nous libérons notre immense potentiel. Nous bâtissons en grand. Nous bâtissons de façon durable. Nous bâtissons en partenariat. Nous bâtissons un Canada fort pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Dans le contexte géopolitique actuel, il est vital pour toute nation de sécuriser son avenir énergétique. Je suis très fière d'annoncer aujourd'hui la conclusion de cette nouvelle entente qui représente une priorité pour le Québec, particulièrement pour les générations à venir. Avec ce partenariat, on vient soutenir la transition énergétique et permettre le développement de notre économie à partir d'une énergie renouvelable, tout en assurant notre autonomie énergétique. »

-- Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Il s'agit d'une situation gagnante à la fois pour Terre-Neuve-et-Labrador, pour le gouvernement fédéral et pour le Québec. Je tiens à remercier le premier ministre Carney et la première ministre Fréchette pour leur leadership tout au long de ce processus. Nous remplaçons enfin le tristement célèbre accord de Churchill Falls de 1969 et le protocole d'entente de 2024 par un nouvel accord qui nous garantira davantage d'électricité, une meilleure rentabilité et un réseau de transport plus performant. Les citoyennes et citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador seront enfin les principaux bénéficiaires de leurs propres ressources, dotés d'un contrôle total sur la décision d'utiliser leur électricité pour développer leur économie ou de la vendre sur les marchés extérieurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que nous pouvons démanteler, mais de ce que nous pouvons bâtir. L'heure est maintenant venue pour nous de retrousser nos manches et de nous mettre au travail pour bâtir un avenir meilleur et plus radieux pour nous tous. »

-- L'hon. Tony Wakeham, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits saillants

L'entente conclue aujourd'hui représente le plus important investissement dans l'énergie propre de l'histoire de l'Amérique du Nord, permettant de multiplier par près de trois la capacité de production actuelle de Churchill Falls. Ensemble, ces projets fourniront 14 000 mégawatts d'électricité propre et renouvelable, soutiendront 23 000 emplois rien que pendant la phase de construction et contribueront à hauteur de 31 milliards de dollars au PIB du Canada jusqu'au début des années 2040.

Cette entente fait progresser : la Stratégie nationale d'électrification du Canada, qui vise à doubler la capacité de notre réseau d'ici 2050 et à fournir une électricité propre, fiable et abordable dans tout le pays pour les décennies à venir; la Stratégie énergétique du Canada atlantique, qui a été soumise au Bureau des grands projets à l'automne 2025. La Stratégie vise à développer des énergies renouvelables et sans émissions dans l'ensemble du Canada atlantique en tirant parti de l'énergie éolienne terrestre et extracôtière, nucléaire et hydroélectrique afin de répondre à la demande en forte croissance dans l'Est du Canada et dans le Canada atlantique, ainsi qu'au-delà.

Les investissements annoncés aujourd'hui renforcent le réseau interprovincial et les infrastructures d'exportation qui permettent d'acheminer une énergie propre et abordable ainsi que les ressources canadiennes vers les marchés nationaux et internationaux.

La fosse du Labrador est une région minière de calibre mondial qui s'étend sur le Labrador et le Québec. Grâce à ses importants gisements de minerai de fer à haute teneur, elle constitue un atout stratégique pour la décarbonisation des chaînes d'approvisionnement mondiales de l'acier, ce qui renforce le leadership du Canada tant dans le domaine des énergies renouvelables que dans celui des minéraux critiques et confère au pays un avantage concurrentiel important dans la transition vers une économie plus propre. Le Fonds du premier et du dernier kilomètre (FPDK), soutenu par un financement fédéral de 1,5 milliard de dollars annoncé dans le Budget 2025, finance la mise en place d'infrastructures qui permettent l'exploitation de nouvelles mines et acheminent les ressources canadiennes vers les clients au pays et à l'étranger. Conscient que la plupart des gisements de minéraux critiques et des projets d'infrastructures facilitateurs au Canada sont situés sur des territoires autochtones, le FPDK met à disposition des financements spécifiques afin de favoriser le leadership, l'engagement et la participation des communautés autochtones tout au long de la chaîne de valeur minière.

En matière d'énergie propre, le Canada occupe déjà une position de force : il affiche les coûts d'électricité résidentiels les plus bas du G7, les coûts d'électricité pour l'industrie les deuxièmes plus bas du G7 et de l'OCDE ainsi que la deuxième part la plus élevée de production d'énergie propre parmi les pays du G7. À l'heure actuelle, environ 80 % de l'électricité canadienne est produite sans émissions.

Pour tirer parti de cet atout, le nouveau gouvernement du Canada réalise des investissements stratégiques visant à moderniser et à développer les infrastructures électriques du pays, notamment : La mise en place d'importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'énergie propre pour l'électricité propre, les technologies propres et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. La possibilité de financement stratégique par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada (avec un objectif de 20 milliards de dollars d'investissements dans des projets d'énergie propre), du Fonds de croissance du Canada et du Programme de garantie de prêts aux Autochtones (dont l'enveloppe a été doublée, passant de 5 à 10 milliards de dollars). La mise en place d'une nouvelle superdéduction à la productivité, qui renforce les incitations fiscales couvrant tous les nouveaux investissements en capital et permet aux entreprises d'amortir immédiatement une part plus importante du coût de ces investissements.



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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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