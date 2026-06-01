Déclaration du premier ministre Carney sur le Mois national de l'histoire autochtone

OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - « C'est aujourd'hui que débute le Mois national de l'histoire autochtone - une occasion d'approfondir notre compréhension des histoires, des cultures et des contributions riches et variées des Premières Nations, des Inuits et des Métis à travers le Canada.

Les peuples autochtones sont les intendants des terres et des eaux du Canada depuis toujours. Des milliers d'années avant l'arrivée des Européens, les peuples autochtones ont parcouru le continent, se sont occupés de ses terres et de ses eaux et ont bâti des réseaux d'échanges d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, ils façonnent l'avenir du Canada : ils redonnent vie aux langues, font rayonner les cultures et les traditions, et bâtissent des économies résilientes et dynamiques pour tous.

Notre gouvernement travaille directement avec les peuples autochtones pour bâtir des relations de nation à nation, entre la Couronne et les Inuits et de gouvernement à gouvernement. Nous bâtissons en partenariat - plus de logements, des infrastructures communautaires et de grands projets - avec les peuples autochtones afin de stimuler les occasions qui contribuent à renforcer la sécurité et la prospérité au sein de leurs communautés.

Nous renforçons les services essentiels destinés aux communautés autochtones grâce à un investissement de 4,3 milliards de dollars dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026. Cela permettra d'offrir aux communautés autochtones partout au Canada des services tels que des soins de santé, une éducation adaptée à leur culture et un meilleur accès à des aliments nutritifs. Par ailleurs, nous faisons progresser les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et la mise en œuvre de la Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La réconciliation est un engagement continu de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, et non l'engagement d'un seul gouvernement ou d'une seule génération. C'est une tâche vécue et pratiquée chaque jour. Malgré les progrès déjà accomplis, il reste encore beaucoup à faire pour exploiter pleinement le potentiel de ce que nous pouvons construire ensemble. En confrontant les chapitres les plus sombres du passé de notre pays, nous pouvons jeter des bases plus solides sur lesquelles bâtir ensemble un avenir meilleur. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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