Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
31 mai, 2026, 19:08 ET
OTTAWA, ON, le 31 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Nepean (Ontario)
|
14 h 00
|
Le premier ministre visitera un chantier de construction de logements.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
Toronto (Ontario)
|
17 h 00
|
Le premier ministre présentera les prochaines étapes dans la lutte du gouvernement contre l'antisémitisme et la haine au Canada.
|
Notes à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article