Nepean (Ontario)







14 h 00 Le premier ministre visitera un chantier de construction de logements.









Note à l'intention des médias :



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Toronto (Ontario)







17 h 00 Le premier ministre présentera les prochaines étapes dans la lutte du gouvernement contre l'antisémitisme et la haine au Canada.









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