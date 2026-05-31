Le lundi 1er juin 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

31 mai, 2026, 19:08 ET

OTTAWA, ON, le 31 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Nepean (Ontario)


14 h 00           

Le premier ministre visitera un chantier de construction de logements.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Toronto (Ontario)


17 h 00           

Le premier ministre présentera les prochaines étapes dans la lutte du gouvernement contre l'antisémitisme et la haine au Canada.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 16 h 15.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada