20 nov, 2025, 13:38 ET
OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Abou Dhabi (Émirats arabes unis)
9 h 00
Le premier ministre prononcera une allocution au Sommet de l'investissement Canada-Émirats arabes unis.
Note à l'intention des médias :
12 h 00
Le premier ministre partira pour Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participera au Sommet des dirigeants du G20.
Fermé aux médias
Johannesburg (Afrique du Sud)
18 h 45
Le premier ministre arrivera à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participera au Sommet des dirigeants du G20.
Note à l'intention des médias :
