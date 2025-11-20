OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ -

Abou Dhabi (Émirats arabes unis)





9 h 00 Le premier ministre prononcera une allocution au Sommet de l'investissement Canada-Émirats arabes unis.





Johannesburg (Afrique du Sud)





18 h 45 Le premier ministre arrivera à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participera au Sommet des dirigeants du G20.





