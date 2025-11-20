Le vendredi 21 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

20 nov, 2025, 13:38 ET

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Abou Dhabi (Émirats arabes unis)




9 h 00             

Le premier ministre prononcera une allocution au Sommet de l'investissement Canada-Émirats arabes unis.




Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

12 h 00           

Le premier ministre partira pour Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participera au Sommet des dirigeants du G20.




Fermé aux médias



Johannesburg (Afrique du Sud)




18 h 45           

Le premier ministre arrivera à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participera au Sommet des dirigeants du G20.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

