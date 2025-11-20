ABOU DHABI, Émirats arabes unis, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, afin de renforcer le partenariat économique entre les deux pays et d'accroître les possibilités pour les entreprises et les travailleurs. Il s'agissait de la première rencontre bilatérale en personne entre les dirigeants du Canada et des Émirats arabes unis depuis 1983.

Au cours de leur rencontre, les dirigeants ont lancé une feuille de route ambitieuse visant à approfondir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la sécurité régionale. Ils ont signé le nouvel Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) entre le Canada et les Émirats arabes unis, qui établit des règles et des mesures de protection plus claires pour les investisseurs et crée un environnement plus prévisible pour les investissements bilatéraux. Une fois en vigueur, l'APIE favorisera l'établissement de partenariats à long terme entre les industries du Canada et des Émirats arabes unis, attirera des capitaux à l'appui de projets d'intérêt national et contribuera à créer des carrières bien rémunérées pour les travailleurs.

Le premier ministre et le président ont également lancé des négociations en vue de conclure un accord de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et les Émirats arabes unis, qui permettrait d'éliminer les droits de douane, de supprimer les obstacles au commerce et d'accroître l'accès aux marchés pour les exportateurs canadiens. Dans le cadre du plan du Canada visant à doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie, cet accord de libre-échange permettrait aux entreprises canadiennes d'étendre rapidement leurs activités aux Émirats arabes unis dans de nombreux secteurs, dont ceux de l'ingénierie, de la construction, de l'aérospatial, de l'agroalimentaire et des produits de la mer. L'accord permettrait également de mobiliser des milliards de dollars en investissement des Émirats arabes unis dans des projets d'envergure au Canada comme les ports, les mines, le GNL, les centres de données et les minéraux critiques.

Le premier ministre et le président ont également discuté de diverses questions relatives à la sécurité régionale au Moyen-Orient et en Afrique, notamment du maintien essentiel de l'aide humanitaire apportée à la Palestine. Le premier ministre Carney a remercié le président pour le leadership dont il a fait preuve en vue de faciliter l'accès à cette aide, et a souligné l'aide internationale de plus de 400 millions de dollars que le Canada a fournie à la Palestine à ce jour. Les dirigeants ont discuté de la nécessité d'agir rapidement en vue de rétablir la stabilité en Palestine. Ils ont convenu de rester en contact étroit.

