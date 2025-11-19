OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ -

Abou Dhabi (Émirats arabes unis)

9 h 40 Le premier ministre rencontrera le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, Son Excellence le sultan bin Ahmed Al Jaber.

Fermé aux médias 11 h 00 Le premier ministre rencontrera le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Fermé aux médias 12 h 30 Le premier ministre visitera le Centre de la Grande Mosquée Cheikh Zayed.

