19 nov, 2025, 15:35 ET
OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ -
9 h 40
Le premier ministre rencontrera le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, Son Excellence le sultan bin Ahmed Al Jaber.
Fermé aux médias
11 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Fermé aux médias
12 h 30
Le premier ministre visitera le Centre de la Grande Mosquée Cheikh Zayed.
