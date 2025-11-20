OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Tandis que les jeunes partout au Canada déploient des efforts pour garantir leur avenir sur le marché du travail, le gouvernement du Canada appuie les mesures qu'ils prendront à l'avenir en créant plus de voies vers des carrières enrichissantes et le perfectionnement des compétences. Il sera ainsi possible d'offrir de meilleures perspectives de carrière aux jeunes et de rendre la vie plus abordable pour eux.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a profité de la Semaine de l'épargne‑études pour présenter les investissements du budget de 2025 qui protégeront les possibilités d'emploi pour les jeunes du Canada.

Le gouvernement investit plus de 1,5 milliard de dollars pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur carrière. Cet investissement, qui soutiendra environ 175 000 jeunes rien qu'en 2026-2027, comprend :

635,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2026-2027, pour que le Programme de stages pratiques pour étudiants soutienne environ 55 000 occasions d'apprentissage en milieu de travail en 2026-2027 pour les personnes qui font des études postsecondaires.

594,7 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2026-2027, pour que le programme Emplois d'été Canada soutienne environ 100 000 emplois d'été en 2026.

307,9 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2026-2027, à la Stratégie emploi et compétences jeunesse (une stratégie horizontale) pour fournir de l'aide à l'emploi, du soutien à la formation et des services d'appui complémentaires (p. ex. mentorat, transport, counseling en santé mentale) à environ 20 000 jeunes par année qui font face à des obstacles à l'emploi.

Le gouvernement investit aussi 40 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2026-2027, pour la création d'un service jeunesse pour le climat qui offrira de la formation professionnelle rémunérée aux jeunes Canadiens. Ceux-ci seront formés en vue de répondre rapidement aux urgences climatiques, d'appuyer les mesures de rétablissement et d'accroître la résilience des communautés partout au pays. Ces possibilités de formation et d'expérience pratique générées par un service jeunesse pour le climat aideront à soutenir l'emploi chez les jeunes, à accroître l'innovation et à renforcer les projets d'adaptation et d'atténuation.

Les jeunes représentent l'avenir de notre pays. En investissant dans leur réussite, nous protégerons les progrès marqués par le Canada, ferons croître notre économie et bâtirons un avenir plus sûr pour tous.

« L'avenir économique du Canada dépend des jeunes. C'est pour cette raison que nous prenons des mesures pour que chaque jeune ait accès à des possibilités d'emploi intéressantes et au soutien nécessaire à son épanouissement. Le budget de 2025 vise à répondre aux besoins immédiats du marché du travail en ouvrant la porte aux jeunes talents, tout en donnant à la prochaine génération les compétences, l'expérience et les possibilités qui détermineront son avenir. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Chaque dollar que nous investissons dans l'emploi des jeunes est un investissement dans l'innovation et la croissance. En offrant aux Canadiennes de la prochaine génération des voies menant à un emploi valorisant, nous faisons en sorte qu'ils puissent réussir et faire progresser ainsi notre économie. »

- La secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et députée de Kanata, l'honorable Jenna Sudds

Le Programme de stages pratiques pour étudiants aide les étudiants de niveau postsecondaire à acquérir des compétences qu'ils peuvent employer sur le marché du travail et permet aux employeurs de recruter et de former des talents grâce à des possibilités d'apprentissage rémunérées intégrées au travail. Depuis 2017, ce programme a permis à plus de 300 000 étudiants de niveau postsecondaire d'effectuer des stages pour se préparer à faire carrière au service d'employeurs de différents secteurs de l'économie.

Le programme Emplois d'été Canada (EEC) offre des subventions salariales aux employeurs (y compris aux organismes sans but lucratif, aux organismes du secteur public et aux entreprises du secteur privé qui ont cinquante employés à temps plein ou moins) pour leur permettre d'offrir des possibilités d'emploi d'été de qualité aux jeunes de 15 à 30 ans. Jusqu'au 11 décembre 2025, les employeurs de toutes les régions du Canada peuvent présenter une demande de financement dans le portail Services en ligne des subventions et contributions pour créer des emplois pour les jeunes l'été prochain.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) aide les jeunes de 15 à 30 ans à surmonter les obstacles à l'emploi. En 2025-2026, elle offre à plus de 20 000 jeunes des mesures d'aide à l'emploi personnalisées comprenant des possibilités de stages et de développement des compétences.

La construction d'infrastructures importantes et de millions de nouveaux logements créera des carrières bien rémunérées pour les Canadiens, y compris pour les jeunes. Pour faire en sorte que les Canadiens possèdent la formation nécessaire pour occuper ces emplois, nous proposons dans le budget de 2025 d'investir 75 millions de dollars dans l'expansion du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical qui soutient la formation en apprentissage dans les métiers désignés Sceau rouge.

La Semaine de l'épargne‑études a lieu cette année du 17 au 21 novembre. C'est une occasion de souligner les bienfaits de l'épargne pour les études d'un jeune sur sa réussite future.

