GATINEAU, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La secrétaire d'État aux Enfants et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey, a publié la déclaration suivante pour souligner la Journée nationale de l'enfant :

« Plus de 30 ans sont passés depuis la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, et pourtant, l'engagement du gouvernement du Canada à s'assurer que les enfants sont informés de leurs droits et que ceux-ci sont respectés est toujours aussi fort.

Le nouveau gouvernement du Canada est résolu à donner à tous les enfants le meilleur départ possible dans la vie, tout en rendant la vie plus abordable pour les parents. Sa promesse de bâtir un Canada fort inclut de préserver et de consolider les mesures de soutien qui aident les familles au quotidien.

Pour commencer, nous faisons le nécessaire pour rendre le Programme national d'alimentation scolaire permanent, afin de donner aux enfants tout ce qu'il leur faut pour réussir à l'école, pour apprendre, grandir et bouger. Les fonds que nous avons injectés nous permettent déjà d'accroître la portée du programme et d'assurer des repas sains à 400 000 enfants de plus. C'est près de 800 $ en épicerie que les parents ayant deux enfants inscrits dans le programme peuvent économiser.

Ensuite, il y a l'Allocation canadienne pour enfants, qui consiste en l'une des principales mesures prises pour réduire la pauvreté chez les enfants au Canada. Elle fournit aux familles un revenu stable et prévisible qui les aide à subvenir aux besoins de leurs enfants. Elle est également indexée à l'inflation sur une base annuelle, ce qui soulage la pression financière à laquelle sont soumis les Canadiens en ces temps incertains.

Outre ces mesures, le gouvernement veille également à protéger le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, lequel permet aux familles de plus de 900 000 enfants partout au pays d'économiser des milliers de dollars en frais de garde. En collaborant avec nos partenaires pour créer des places et soutenir le personnel de l'éducation de la petite enfance, nous contribuons à donner à davantage de familles l'accès à des services de garde abordables et accessibles.

Enfin, grâce au Régime canadien de soins dentaires, ce sont plus de 612 000 enfants de moins de 18 ans qui sont couverts pour des soins dentaires. Cela signifie que les Canadiens admissibles, surtout les enfants, peuvent faire examiner et nettoyer leurs dents, ce qui permettra d'améliorer la santé des enfants. Ce régime permet également aux participants d'épargner en moyenne 800 $ par année. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada