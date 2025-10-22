OTTAWA, ON, le 22 oct. 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, les Canadiens et les Canadiennes se souviennent de l'attentat terroriste dévastateur et odieux survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement. Il y a onze ans jour pour jour, l'assaillant a pris la vie du caporal Nathan Cirillo, qui montait la garde à la Tombe du Soldat inconnu, et a blessé plusieurs autres personnes.

En ce jour de commémoration solennel, nous nous souvenons du caporal Cirillo ainsi que de l'adjudant Patrice Vincent, tué deux jours plus tôt lors d'une autre attaque survenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.

Nous rendons hommage à leur service et à leur sacrifice, et nous gardons leurs familles, leurs amis et leurs collègues des Forces armées canadiennes dans nos cœurs.

Nous nous souvenons également des premiers intervenants, qui ont fait preuve de courage et de sang-froid ce jour-là, ainsi que des Canadiens qui ont porté secours aux autres pendant ces heures terrifiantes.

Ces attaques visaient à nous diviser et à semer la peur chez tous les Canadiens et Canadiennes. Elles n'y sont pas parvenues. À ce moment-là, et dans les jours qui ont suivi, les Canadiens ont pris soin les uns des autres - résolus dans leur engagement mutuel et déterminés à défendre les valeurs de liberté, de solidarité et d'unité qui définissent notre peuple.

Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à prendre un moment pour se souvenir du caporal Cirillo et de l'adjudant Vincent, et pour remercier les femmes et les hommes en uniforme qui continuent de protéger nos collectivités et de défendre notre paix, notre sécurité et notre souveraineté. »

