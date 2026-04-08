OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ -

« Nous saluons le cessez-le-feu de deux semaines conclu aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran.

Nous remercions le Pakistan ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à la conclusion de cet accord déterminant.

L'objectif doit désormais être celui de négocier une fin rapide et durable du conflit dans les prochains jours. Seuls des pourparlers diplomatiques permettront d'y parvenir.

Nous insistons pour que des progrès rapides soient réalisés en vue de parvenir à un accord négocié de fond.

Cet accord sera crucial afin de protéger la population civile iranienne et d'assurer la sécurité dans la région. Il permettra par ailleurs d'éviter une grave crise énergétique à l'échelle mondiale.

Nous soutenons ces efforts diplomatiques. À cette fin, nous sommes en contact étroit avec les États-Unis et d'autres partenaires.

Nous appelons toutes les parties à respecter le cessez-le-feu, y compris au Liban.

Nos gouvernements contribueront à garantir la libre navigation dans le détroit d'Ormuz. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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