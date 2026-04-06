Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
06 avr, 2026, 18:09 ET
OTTAWA, ON, le 6 avril 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Brampton (Ontario)
|
10 h 30
|
Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à bâtir des infrastructures locales.
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
11 h 40
|
Le premier ministre visitera un établissement des forces de l'ordre locales, en compagnie du maire de Brampton, Patrick Brown.
|
Note à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article