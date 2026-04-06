Le mardi 7 avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

06 avr, 2026, 18:09 ET

OTTAWA, ON, le 6 avril 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Brampton (Ontario)


10 h 30           

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à bâtir des infrastructures locales.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 9 h 45.


11 h 40           

Le premier ministre visitera un établissement des forces de l'ordre locales, en compagnie du maire de Brampton, Patrick Brown.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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