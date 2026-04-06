OTTAWA, ON, le 6 avril 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Brampton (Ontario)



10 h 30 Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à bâtir des infrastructures locales.





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 9 h 45.



11 h 40 Le premier ministre visitera un établissement des forces de l'ordre locales, en compagnie du maire de Brampton, Patrick Brown.





Note à l'intention des médias :

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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