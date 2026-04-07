BRAMPTON, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - L'économie mondiale évolue rapidement, et bon nombre de Canadiennes et de Canadiens en ressentent les effets au pays, notamment en raison des contraintes sur le plan du logement et des infrastructures. Pour y remédier, le nouveau gouvernement du Canada se penche sur ce qu'il peut améliorer : il augmente l'offre de logements et investit dans des infrastructures modernes et fiables pour bâtir des collectivités fortes où les coûts sont abordables pour les Canadiennes et les Canadiens.

Dans le Budget de 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, un investissement de 51 milliards de dollars qui porte sur la construction des infrastructures dont les Canadiennes et les Canadiens ont besoin chaque jour. Ce fonds accélérera ainsi la construction d'hôpitaux, de centres de loisirs, d'universités et de collèges pour les collectivités au pays; l'aménagement de ponts pour le transport des marchandises; ainsi que l'établissement de réseaux de transport en commun et d'approvisionnement en eau pour les municipalités.

Pour donner suite à cet engagement, aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a lancé officiellement le Fonds pour bâtir des collectivités fortes et annoncé le premier projet, à savoir le projet du centre communautaire et du parc Embleton à Brampton, en Ontario. Cela représente un investissement de 64 millions de dollars, qui permettra de construire ce centre communautaire de 175 000 pieds carrés avec piscine, gymnase, centre de conditionnement physique, service de garde d'enfants, ainsi que divers espaces communautaires et installations récréatives à l'extérieur. Il s'agit du premier d'une série de 13 projets qui seront mis en œuvre à travers le pays dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, avec un financement du gouvernement fédéral de 300 millions de dollars. D'autres annonces suivront dans les semaines à venir. Outre le projet du centre communautaire et du parc Embleton, la première série de projets est présentée ici.

Le Fonds sera un véritable catalyseur dans le domaine des infrastructures; le financement sera complété par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, et des milliards supplémentaires proviendront de partenariats avec les municipalités et les territoires ainsi que de capitaux du secteur privé. Grâce à la contribution de contrepartie des provinces, les projets financés par le Fonds permettront de contribuer à la création de 42 000 emplois par année en moyenne, dans des domaines allant de l'ingénierie aux métiers spécialisés. Le Fonds fera augmenter le PIB du Canada de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cela représente environ 12 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures chaque année au cours des huit prochaines années, soit près du double du montant investi au cours des huit dernières années.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira du financement dans trois grands volets :

Volet provincial et territorial : 17,2 milliards de dollars sur dix ans pour planifier, construire et réaliser des projets d'infrastructures publiques essentielles dans les provinces et les territoires dans le cadre d'ententes bilatérales. Les provinces devront réaliser des investissements égaux à ceux du gouvernement fédéral et prendre des mesures pour réduire les coûts de construction, y compris pour les infrastructures dans le domaine du logement, notamment en diminuant les redevances d'aménagement lorsque celles-ci constituent un obstacle à la construction de logements. Ce volet comprend du financement pour : Des infrastructures dans le domaine de la santé : Un investissement ciblé de 5 milliards de dollars sur trois ans dans les infrastructures de santé, afin de financer en priorité la modernisation des infrastructures essentielles en santé, notamment les hôpitaux, les centres de soins d'urgence, ainsi que les établissements de soins palliatifs, de santé mentale et de soins de longue durée. Des infrastructures dans le domaine du logement : Des projets qui soutiennent et facilitent la construction de logements, notamment les installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées, les routes et les ponts, les transports en commun et les infrastructures communautaires. Des infrastructures relatives aux collèges et aux universités : La construction de nouvelles installations ou la rénovation d'installations vieillissantes, ainsi que la modernisation des espaces d'apprentissage et de recherche. Volet de la prestation directe : 6 milliards de dollars sur 10 ans pour la réalisation de projets d'envergure régionale et d'infrastructures locales importantes, y compris les rénovations majeures à des immeubles, les infrastructures visant l'adaptation climatique et les infrastructures communautaires, comme les projets de création d'espaces communautaires et récréatifs. Les promoteurs de projets admissibles peuvent soumettre une demande dès aujourd'hui. Volet communautaire : 27,8 milliards de dollars sur dix ans pour la construction et la rénovation d'infrastructures locales essentielles, par exemple les routes locales, les ponts, les systèmes d'approvisionnement en eau et les centres communautaires.

La nouvelle politique « Achetez canadien » du Canada s'appliquera au Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Elle fera en sorte qu'une plus grande part des fonds publics soit réinvestie dans notre économie, afin de créer des emplois au Canada et de dynamiser les industries canadiennes.

En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada réalise les investissements nécessaires pour construire plus de logements, renforcer les collectivités et développer une économie plus résiliente, afin de bâtir un Canada fort.

Citations

« Le nouveau gouvernement du Canada s'est donné pour mission de bâtir de grandes choses, notamment des infrastructures locales qui rassemblent les Canadiennes et les Canadiens. Grâce au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, nous travaillons en partenariat avec les provinces et les territoires pour faire avancer les projets, réduire les obstacles à la construction et fournir les logements et les infrastructures dont les Canadiennes et les Canadiens ont besoin, qu'il s'agisse d'hôpitaux, de lignes de transport en commun, de ponts ou de centres communautaires. Nous bâtissons des collectivités fortes pour bâtir un Canada fort pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Des infrastructures résilientes, qui contribuent au développement du logement et à la cohésion des collectivités, constituent le fondement d'un Canada fort. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permettra de construire des infrastructures qui stimulent la productivité, favorisent la croissance économique et protègent les emplois au Canada. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le centre communautaire Embleton est la preuve, pour toutes les familles du sud-ouest de Brampton, que leur ville les voit, les écoute et investit en elles. Grâce à un engagement de 64 millions de dollars du gouvernement fédéral par le biais du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, combiné aux 148 millions de dollars que notre conseil municipal a déjà approuvés, nous réalisons un projet véritablement extraordinaire dont les générations à venir pourront profiter. Je suis fier d'accueillir le premier ministre Carney et le ministre Gregor Robertson dans notre magnifique ville, et je suis reconnaissant envers nos partenaires fédéraux, qui comprennent qu'investir dans des communautés locales comme Brampton, c'est investir dans le Canada. »

-- Son honneur Patrick Brown, maire de Brampton

Faits saillants

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira 51 milliards de dollars sur dix ans, à compter de cette année, afin d'accélérer la mise en œuvre de projets d'infrastructure aux quatre coins du pays et d'en réduire les coûts. Le Fonds contribuera à la construction d'infrastructures visant à favoriser l'augmentation du nombre de logements et à la réalisation de projets d'infrastructure dans tout le pays, créant ainsi des emplois de qualité et bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens.

Dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds pour des collectivités fortes, 17,2 milliards de dollars seront investis sur une période de dix ans pour planifier, construire et réaliser des projets d'infrastructures publiques essentiels dans les provinces et les territoires, par le biais d'ententes bilatérales. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement, et le montant total des fonds, qui comprend les sous-volets consacrés au logement, à l'éducation et à la santé, sera réparti comme suit : 6 milliards de dollars pour l'Ontario 3,6 milliards de dollars pour le Québec 2,2 milliards de dollars pour la Colombie-Britannique 1,9 milliard de dollars pour l'Alberta 698 millions de dollars pour le Manitoba 610 millions de dollars pour la Saskatchewan 542 millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse 461 millions de dollars pour le Nouveau-Brunswick 352 millions de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador 204 millions de dollars pour l'Île-du-Prince-Édouard 156 millions de dollars pour les Territoires du Nord-Ouest 156 millions de dollars pour le Yukon 155 millions de dollars pour le Nunavut

Au cours de l'année écoulée, le gouvernement fédéral a pris des mesures à un rythme sans précédent pour accélérer la construction de logements, faire avancer de grands projets d'infrastructures et réduire les obstacles à la construction à travers le pays. Notamment, il a conclu avec l'Ontario, la semaine dernière, le premier partenariat dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes pour réduire les taxes et les redevances d'aménagement sur les nouvelles propriétés, qui permettra de réduire les coûts jusqu'à concurrence de 200 000 $ et d'accélérer la construction de logements. Ces mesures contribuent déjà à lancer de nouveaux projets immobiliers dans tout le pays, tout en créant des emplois bien rémunérés dans les métiers spécialisés et en redonnant confiance aux entreprises et aux investisseurs pour qu'ils osent bâtir.

Dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, les provinces et les territoires réserveront un minimum de 20 % de leur enveloppe budgétaire à des projets dans les collectivités rurales, autochtones et du Nord. Dans le volet de la prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des projets et à des investissements gérés par des Autochtones.

Le mois dernier, le projet de loi C-15, Loi n o 1 d'exécution du budget de 2025 , a reçu la sanction royale. Cette importante loi aidera le gouvernement à mettre en œuvre son plan visant à assurer l'unité de l'économie canadienne, à donner à la population canadienne les moyens de réussir et à protéger notre pays et notre souveraineté. Apprenez-en plus ici.

, a reçu la sanction royale. Cette importante loi aidera le gouvernement à mettre en œuvre son plan visant à assurer l'unité de l'économie canadienne, à donner à la population canadienne les moyens de réussir et à protéger notre pays et notre souveraineté. Apprenez-en plus ici. En mars 2026, le gouvernement a présenté le projet de loi C-26, Loi autorisant certains paiements sur le Trésor pour améliorer l'offre de logements. Le projet de loi vise à accorder immédiatement 1,7 milliard de dollars aux provinces et aux territoires pour qu'ils mettent en œuvre des mesures visant à accroître l'offre de logements au Canada, y compris la réduction des frais d'aménagement ou des redevances sur la construction de nouveaux logements et des investissements supplémentaires dans les programmes provinciaux et territoriaux existants.

Document connexe

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]