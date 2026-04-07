OTTAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 30 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.

Rencontre virtuelle, fermée aux médias 19 h 30 Le premier ministre s'entretiendra avec l'astronaute canadien Jeremy Hansen et l'équipage d'Artemis II.

Note à l'intention des médias : L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'Agence spatiale canadienne.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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