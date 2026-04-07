Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
07 avr, 2026, 18:04 ET
OTTAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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9 h 30
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Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
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Rencontre virtuelle, fermée aux médias
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19 h 30
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Le premier ministre s'entretiendra avec l'astronaute canadien Jeremy Hansen et l'équipage d'Artemis II.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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