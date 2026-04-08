TORONTO, le 8 avril 2026 /CNW/ - En s'appuyant sur la nouvelle stratégie automobile, le gouvernement fédéral rend les infrastructures de recharge plus accessibles au pays pour aider les familles et les entreprises canadiennes à opter pour un véhicule électrique (VE). Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Karim Bardeesy, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, un investissement de 10,6 millions de dollars dans 14 projets d'infrastructures de recharge de VE au Canada à l'occasion du salon EV & Charging à Toronto. Ces projets permettront d'installer plus de 1 600 bornes de recharge au pays.

De plus, l'organisme Plug'n Drive continuera de mener sa campagne d'essais routiers de VE dans tout le pays grâce à un financement additionnel de 1,1 million de dollars de Ressources naturelles Canada. Grâce à cette campagne, les Canadiens - particulièrement ceux vivant dans de petites et moyennes localités où l'adoption de VE est moins forte - auront la chance de voir comment un VE pourrait cadrer avec leur mode de vie, de comparer plusieurs modèles de VE, de poser des questions et de se renseigner auprès d'experts en VE.

Les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront l'avenir de nos transports et de notre industrie automobile pendant des décennies. C'est pourquoi le gouvernement fédéral place le Canada en position de chef de file mondial de l'électrification des véhicules, des technologies de conduite autonome et des chaînes d'approvisionnement en batteries. Les investissements annoncés aujourd'hui viennent soutenir cette stratégie en permettant aux Canadiens de partout au pays d'opter avec confiance pour un moyen de transport propre et abordable.

Citations

« La nouvelle stratégie automobile canadienne expose notre projet de bâtir un avenir propre et branché sur l'électrique qui créera des emplois et permettra aux Canadiens de se déplacer facilement, à un coût abordable. L'annonce d'aujourd'hui montre que nous installons toujours plus de bornes de recharge de VE chaque mois, donnant ainsi la chance aux Canadiens d'opter pour un VE en toute confiance. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'annonce d'aujourd'hui montre que nous investissons dans l'installation de bornes de recharge là où les Canadiens en ont le plus besoin à Toronto et ailleurs au pays, ce qui permet aux conducteurs de se rendre plus facilement à destination. Voilà comment nous bâtissons un avenir fort, qui favorise la compétitivité climatique. »

Karim Bardeesy

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

Quelques faits

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars pour soutenir le déploiement de bornes de recharge de VE et de stations d'hydrogène au pays.

Ce financement permet de prolonger la campagne de sensibilisation de Plug'n Drive, annoncée en 2024.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]