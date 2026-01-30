OTTAWA, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux* responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants se sont réunis aujourd'hui à Ottawa pour leur rencontre planifiée afin de faire progresser leurs priorités communes, marquant ce moment charnière où les gouvernements passent la phase suivante de leurs ententes. La réunion a été coprésidée par la ministre fédérale de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, l'honorable Tracy Schmidt.

Les ministres ont passé en revue les progrès qu'ont réalisés l'ensemble des provinces et des territoires depuis 2021 concernant l'amélioration de l'accès à la garde d'enfants et de son caractère abordable, y compris les initiatives dans le cadre des accords initiaux conclus à l'échelle du Canada. Ils ont également reconnu le besoin de bien faire les choses pour les familles canadiennes, compte tenu des pressions subies par les familles, les fournisseurs de services et les gouvernements dans un contexte mondial caractérisé par les perturbations économiques.

Grâce à ce partenariat relatif au système pancanadien, l'ensemble des provinces et des territoires progresse considérablement sur un enjeu : rendre la garde d'enfants plus abordable. Ils y parviennent en réduisant d'au moins 50 % les frais de garde, ce qui se traduit par des économies de milliers de dollars par enfants par année pour les familles, selon la province ou le territoire. En outre, l'accès à des services de garde d'enfants abordables permet à plus de parents, particulièrement aux mères, de participer au marché du travail et d'avoir une meilleure sécurité financière. Grâce au système à l'échelle du Canada, entre autres, la participation des mères ayant de jeunes enfants au marché du travail a presque atteint un niveau record en 2025.

En 2025, tous les accords sur le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada ont été prolongés, témoignant ainsi de l'engagement commun des gouvernements à poursuivre le travail pour améliorer l'accès à des services de garde réglementés de grande qualité qui sont abordables, et ce, au-delà de mars 2026. En janvier 2026, les provinces et les territoires ont indiqué avoir créé près de 155 000 places d'un bout à l'autre du pays. Ils ont également annoncé des projets et des investissements visant à appuyer la création de près de 210 000 places supplémentaires**. Leurs efforts, combinés à ceux du gouvernement fédéral, permettent aux familles de près de 900 000 enfants à l'échelle du Canada de jouir de services de garde abordables et de grande qualité.

Les accords ayant été prolongés en 2025, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont réaffirmé leur engagement à maintenir leur partenariat afin de garantir la viabilité du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants établi à l'échelle du Canada, dans le contexte des réalités économiques actuelles et des priorités des familles comme des fournisseurs de services dans les provinces et les territoires.

Le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants prend de l'ampleur, et les ministres ont souligné l'importance d'assurer l'équité pour les territoires, notamment en tenant compte des réalités nordiques comme la faible densité de la population, l'éloignement géographique et les frais de fonctionnement plus élevés, dans la mise en place d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui soit résilient et durable.

Les ministres ont discuté des possibilités de faire progresser les principes des accords et ont souligné l'importance d'offrir de la stabilité aux familles d'un bout à l'autre du pays pendant que les gouvernements veillent à assurer la résilience du système.

Le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants croît, et les ministres ont réitéré leur engagement à l'égard de rapports rigoureux et d'une administration efficiente. Afin de rationaliser les efforts en la matière et de suivre les progrès réalisés grâce au système pancanadien, et tout en reconnaissant le fait que les systèmes diffèrent à travers le pays, les ministres ont convenu de continuer à travailler à l'élaboration de définitions et de concepts communs et ciblés.

Les discussions d'aujourd'hui ont lieu à l'occasion de la quatrième réunion du Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Établi en 2022, ce forum donne aux ministres la possibilité d'échanger des renseignements et des pratiques exemplaires, et de discuter de priorités et de domaines d'intérêt communs, comme le soutien à la main‑d'œuvre de ce secteur, la grande qualité des services et un meilleur partage des données.

Les ministres entendent continuer à collaborer pour garantir la durabilité du système pancanadien et appuyer l'accès des familles à des services d'apprentissage de garde des jeunes enfants abordables et de grande qualité partout au pays.

*Les ministres de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard n'étaient pas présents; chacun était représenté par son sous‑ministre.

*Soucieux de préserver sa compétence exclusive en matière de garde d'enfants et de conserver l'entière responsabilité de la planification, de l'organisation, de la prestation et du déploiement des services d'apprentissage et de garde sur son territoire, le Québec participe au Forum uniquement à titre d'observateur. Le Québec n'est donc pas lié par le présent communiqué, ne prend pas part au système établi à l'échelle du Canada et ne participe à aucun des travaux qui en découlent.

**En raison de l'accord asymétrique entre le Canada et le Québec, Québec doit fournir au gouvernement du Canada des rapports publics sur son système d'éducation à la petite enfance. Le Québec publie les statistiques sur le développement de son réseau de services de garde éducatifs à l'enfance sur son site Web [consultable uniquement en français]. Dans son tableau de bord, l'un des chiffres reflète le nombre de places subventionnées créées depuis le Grand Chantier pour les familles selon les données au 30 novembre 2025 [consultable uniquement en français].

Citations

« Les services de garde d'enfants abordables constituent une infrastructure sociale essentielle qui renforce le Canada. Les parents qui ont accès à des services de garde abordables et de grande qualité peuvent travailler, poursuivre des études, accroître leur potentiel économique. Partout au pays, le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants établi à l'échelle du Canada permet aux familles d'économiser des milliers de dollars et renforce la main-d'œuvre. Aux côtés de nos partenaires provinciaux et territoriaux, nous bâtissons un système viable, qui donnera à chaque enfant la possibilité d'apprendre et développer un sentiment d'appartenance, et à chaque famille, celle de façonner un avenir prometteur. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Des services de garde de grande qualité et abordables sont essentiels pour les familles d'un bout à l'autre du Canada et pour notre économie. En travaillant en collaboration, nous continuons de créer des milliers de nouvelles places abordables en service de garde et nous renforçons les mesures de soutien qui aident les enfants et les familles à s'épanouir. Pour assurer l'avenir des accords à l'échelle du Canada, nous devons absolument faire les investissements nécessaires à la durabilité du programme. Nous continuerons à travailler ensemble pour que les familles aient les options de garde d'enfants qu'elles méritent. »

- La ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, l'honorable Tracy Schmidt

Liens connexes

Accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Progrès et incidence de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada

Suivez-nous sur X

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected], 343-540-6643; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]