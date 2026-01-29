OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous pensons et rendons hommage à Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti, qui ont été sauvagement assassinés dans l'attentat islamophobe survenu au Centre culturel islamique de Québec à Sainte-Foy, lequel a également fait 19 blessés.

L'horreur de cette journée nous rappelle tragiquement l'omniprésence de l'islamophobie ainsi que les conséquences dévastatrices de la haine.

Il est de notre devoir d'assumer nos responsabilités tout en honorant la mémoire des victimes - et de bâtir un pays où toutes les Canadiennes et tous les Canadiens peuvent vivre ouvertement, librement et en toute sécurité. Le gouvernement prend des mesures décisives pour lutter contre la montée alarmante de la haine et des crimes motivés par la haine dans nos communautés, notamment au moyen du Plan d'action canadien de lutte contre la haine. De plus, nous nous sommes engagés à collaborer avec les Canadiennes et Canadiens de partout au pays, en réformant le Programme pour la sécurité communautaire du Canada, afin d'aider les communautés à lutter de manière plus efficace contre les crimes motivés par la haine.

Notre gouvernement est solidaire de la communauté musulmane dans sa lutte contre la haine et il reste déterminé à bâtir un pays où les Canadiennes et Canadiens de toutes confessions peuvent s'épanouir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]