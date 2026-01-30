TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, tiendra un point de presse virtuel concernant sa participation à l'édition 2026 de l'India Energy Week, qui se tiendra à Goa, de même que ses obligations à New Delhi, en Inde.

Date : Le vendredi 30 janvier 2026

Heure : 12 h 15 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]