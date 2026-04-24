OTTAWA, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés arméniennes au Canada et ailleurs dans le monde pour marquer le Jour commémoratif du génocide arménien, qu'on appelle également Medz Yeghern. Nous rendons hommage aux victimes et à tous ceux qui ont enduré une souffrance inimaginable durant ce chapitre sombre de l'histoire.

En 2006, le Canada a officiellement reconnu le génocide arménien, un geste attendu qui a permis de reconnaître la portée de cette tragédie. La reconnaissance s'accompagne par ailleurs d'une promesse selon laquelle nous nous souviendrons toujours de la persécution, de la violence et des atrocités commises contre le peuple arménien.

Au Canada, le mois d'avril est le Mois de la commémoration, de la condamnation et de la prévention du génocide, un moment pour réfléchir aux conséquences de l'ignorance et de la complicité. Nous avons tous le devoir de combattre la haine, et cela commence par un devoir de mémoire. En nous souvenant de cette tragédie, nous nous engageons à rester vigilants pour que ces atrocités ne se reproduisent plus jamais. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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