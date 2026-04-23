OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada s'emploie à bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente - une économie qui offre à l'ensemble de la population canadienne plus de certitude, davantage de possibilités et un coût de la vie moins élevé. Un élément central de cette mission consiste à bâtir davantage de logements, à grande échelle et rapidement, afin de réduire les coûts pour les Canadiennes et les Canadiens.

En septembre, le premier ministre Mark Carney a lancé l'organisme Maisons Canada afin de transformer le secteur de la construction résidentielle au Canada. Depuis septembre, Maisons Canada a déjà pris des engagements pour plus de 10 000 logements dans le cadre de partenariats partout au pays. Plus de 1 400 de ces logements sont déjà mis en chantier ou devraient l'être au cours des deux prochains mois.

À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada a récemment conclu un nouveau partenariat fédéral-municipal en matière de logement avec la Ville d'Ottawa en vue de construire jusqu'à 3 000 logements abordables pour des ménages à revenus mixtes. Pour donner suite à cet engagement, le premier ministre a annoncé aujourd'hui que l'organisme Maisons Canada avait approuvé huit projets de construction de logements abordables qui permettront de construire plus de 1 100 nouveaux logements locatifs à Ottawa, ce qui dépasse les objectifs initiaux de près de 10 %. Au total, 90 % de ces projets seront des logements locatifs abordables, dont la plupart devraient être mis en chantier d'ici la fin de l'année.

Dans le cadre du nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes, le gouvernement fédéral met en place des infrastructures favorisant la construction de logements et réduit les redevances d'aménagement municipales afin d'accélérer davantage la construction de logements. Dans le cadre d'une nouvelle entente conclue avec l'Ontario, nous aidons les municipalités à réduire de moitié leurs redevances d'aménagement pendant trois ans. À Ottawa, cette mesure à elle seule pourrait réduire de plus de 15 000 dollars le coût de construction d'un appartement de deux chambres.

En collaborant avec les municipalités, le nouveau gouvernement du Canada optimise les résultats de ses initiatives. Nous assurons la coordination du financement, des terrains et du savoir-faire local afin de construire rapidement et à grande échelle davantage de logements abordables partout au pays.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens ont confié à notre gouvernement un mandat clair : bâtir un pays plus fort qui offre à ses citoyens davantage de possibilités, des coûts plus faibles, des communautés plus sûres et des logements abordables. Nous travaillons en partenariat avec la Ville d'Ottawa pour tenir notre promesse d'accélérer la mise en œuvre de projets visant à construire des milliers de nouveaux logements abordables. En construisant plus vite et plus intelligemment et en misant sur le savoir-faire canadien, nous bâtissons une ville d'Ottawa plus forte - et un Canada plus fort - pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Ce partenariat montre à quel point nous pouvons aller plus vite lorsque les gouvernements travaillent ensemble. En libérant des terrains publics et en soutenant des projets prêts à être mis en œuvre, nous contribuons à la construction de milliers de logements à Ottawa, en accordant la priorité à l'accessibilité financière et aux besoins à long terme des communautés. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous affirmons notre engagement en faveur du logement à Ottawa. En collaboration avec nos partenaires fédéraux et grâce à notre Plan d'action pour le logement, nous construisons plus de logements, notamment des logements abordables, et nous les construisons plus rapidement. Ensemble, nous réagissons à la crise du logement, nous rendons la vie plus abordable et nous obtenons des résultats concrets pour les habitants d'Ottawa. »

-- Son Honneur Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

« Maisons Canada a été créé pour accélérer la construction de logements abordables en regroupant sous un même toit des terrains publics, des solutions de financement souples et des méthodes de construction modernes. Ce partenariat avec la Ville d'Ottawa concrétise cette mission : faire avancer des projets prioritaires prêts à être mis en œuvre et fournir à la ville les logements abordables dont elle a tant besoin. En collaboration avec ses partenaires, Maisons Canada établit une nouvelle norme en matière de rapidité et d'accessibilité financière dans le secteur du logement au Canada. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits saillants

Le Conseil municipal d'Ottawa a approuvé l'accord fédéral-municipal le 22 avril 2026, ce qui a permis de finaliser le partenariat annoncé en décembre 2025.

Les sites de projets sont les suivants : 200-201, chemin Beausoleil : 159 logements (à usage non lucratif) dont la construction devrait débuter à l'automne 2026. Place Geyser (anciennement le 3380, chemin Jockvale) : 118 logements (à usage non lucratif) dont la construction devrait débuter à l'automne 2026. 1770, chemin Heatherington (phase 1) : 90 logements (à usage non lucratif) dont la construction devrait débuter au printemps 2027. 58, chemin Capilano : 20 logements (à usage non lucratif) dont la construction devrait débuter à l'été 2026. 240, chemin Presland : 64 logements (à usage non lucratif) dont la construction devrait débuter à l'été 2026. Le bloc 100 de la rue Hickory : 110 logements (à usage non lucratif) dont la construction devrait débuter au début de 2027. 2475, rue Regina (Parkway House) : 266 logements (privés et à usage non lucratif) dont la construction devrait débuter à l'automne 2026. 384, avenue Arlington (église coréenne) : 296 logements (privés et à usage non lucratif) dont la construction devrait débuter à l'automne 2026.

Tous les projets relevant du présent accord privilégieront des méthodes de construction modernes et suivront dans la mesure du possible la politique Achetez canadien pour renforcer les chaînes d'approvisionnement locales, prioriser les matériaux canadiens et accélérer la mise en œuvre.

Ces projets sont menés par divers partenaires, notamment des organismes de logement à but non lucratif et des organisations communautaires.

Lancé en septembre 2025, l'organisme Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne chargée d'accroître l'offre de logements abordables. Maisons Canada mise sur les terrains publics, des outils financiers flexibles et des méthodes de construction modernes pour favoriser la construction de logements abordables.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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