OTTAWA, ON, le 22 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a salué la nomination d'Annette Ryan au poste de directrice parlementaire du budget du Canada. Cette nomination, qui a récemment été approuvée par la Chambre des communes et le Sénat, entre en vigueur aujourd'hui, le 22 avril 2026.

Mme Ryan est une haute fonctionnaire qui compte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'analyse économique, de la politique budgétaire, de la fiscalité et des finances publiques. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de direction au sein de plusieurs ministères du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard. Plus récemment, elle a assumé les fonctions de directrice adjointe, Partenariats, politiques et analyse, et de directrice financière au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

En tant que directrice parlementaire du budget, Mme Ryan fournira aux parlementaires du Canada des analyses indépendantes et non partisanes des finances du pays, des budgets des dépenses du gouvernement et des tendances économiques. Ainsi, elle contribuera à améliorer la qualité des débats parlementaires et à favoriser la transparence et la responsabilisation en matière budgétaire.

Le premier ministre a exprimé ses remerciements à Jason Jacques, qui a occupé le poste de directeur parlementaire du budget par intérim, pour les services qu'il a rendus à la population canadienne et les contributions qu'il a apportées à la prise de décisions solides au sein du Parlement.

Citation

« Une gestion saine des finances publiques repose sur des analyses rigoureuses et indépendantes. S'appuyant sur ses vastes connaissances en matière de politique budgétaire et d'analyse économique, Annette Ryan contribuera à fournir aux parlementaires les renseignements dont ils ont besoin pour demander des comptes au gouvernement et veiller à la bonne gestion des finances publiques du Canada. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le directeur parlementaire du budget est un agent du Parlement nommé en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada pour un mandat d'au plus sept ans. Le poste a été créé en 2006 pour appuyer le Parlement dans son rôle de surveillance de la gestion gouvernementale des fonds publics.

pour un mandat d'au plus sept ans. Le poste a été créé en 2006 pour appuyer le Parlement dans son rôle de surveillance de la gestion gouvernementale des fonds publics. Le gouvernement du Canada nomme des personnes hautement qualifiées aux postes pourvus par le gouverneur en conseil, notamment celui de directeur parlementaire du budget, à l'issue de processus de sélection ouverts et fondés sur les compétences. Les candidats sont évalués en fonction de compétences clairement définies, dans le cadre d'un processus rigoureux comportant plusieurs étapes, afin d'assurer le respect des normes les plus élevées de professionnalisme, d'intégrité et de responsabilité.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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