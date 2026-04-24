/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard s'unissent pour soutenir les travailleurs touchés par les droits de douane/ English
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
24 avr, 2026, 06:00 ET
GATINEAU, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, et le ministre de la Main-d'œuvre et des Études supérieures de l'Île‑du-Prince-Édouard, l'honorable Zack Bell, seront à Charlottetown pour annoncer un financement destiné à soutenir les travailleurs de la province touchés directement ou indirectement par les droits de douane sur le marché mondial.
L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.
Les ministres seront accompagnés par le député de Cardigan, Kent MacDonald.
Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
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Date :
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Le vendredi 24 avril 2026
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Heure :
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13 h (HAA)
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Lieu :
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The Construction Association of Prince Edward Island
Centre de formation
40, Enman Crescent
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Note pour les médias :
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Brooke Miller, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, [email protected], 902-218-4751
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