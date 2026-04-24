TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours au Empire Club du Canada, où il présentera les réalisations de la dernière année et les futures orientations stratégiques.

Date : 24 avril 2026

Heure : 11 h 30 (HE)

Les journalistes qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire à l'aide du formulaire d'accréditation et d'inscription du Empire Club. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]