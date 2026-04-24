TORONTO, le 24 avril 2026 /CNW/ - En ces temps incertains, le gouvernement fédéral s'emploie à faire du Canada une superpuissance de l'énergie sûre, ici et à l'étranger.

Dans cette optique, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a approuvé le projet d'agrandissement Sunrise en Colombie-Britannique.

En augmentant la capacité du principal réseau de transport de gaz naturel de la Colombie-Britannique de quelque 300 millions de pieds cubes par jour, le projet d'agrandissement du réseau Westcoast d'Enbridge, d'une valeur de 4 milliards de dollars, aidera à répondre à la croissance de la demande énergétique de la province. Ce gaz permettra de chauffer des habitations, des entreprises, des écoles et des hôpitaux; soutiendra les secteurs industriel et manufacturier de la Colombie-Britannique; et assurera à la province un approvisionnement suffisant en gaz au fur à mesure qu'entreront en service des terminaux d'exportation de GNL comme Woodfibre LNG - qui sera la première usine de GNL carboneutre au monde.

Le projet, dont la construction débutera cet été, soutient notre stratégie de diversification des marchés en augmentant notre capacité de répondre à la demande de gaz naturel des marchés asiatiques, ce qui contribuera à hauteur de plus de 3 milliards de dollars au PIB national et générera plus de 700 millions de dollars de recettes fiscales fédérales et provinciales qui serviront à financer de nouvelles routes, de nouveaux hôpitaux et de nouvelles écoles. Au plus fort de la construction, 2 500 emplois seront créés, y compris pour les communautés autochtones locales.

Nous tenons à faire avancer efficacement les grands projets énergétiques tout en continuant d'appliquer des normes environnementales strictes et en consultant les Autochtones d'une manière dont les Canadiens peuvent être fiers. Un Canada fort est un Canada qui réalise de grands projets, crée de l'emploi et offre à tous une énergie sûre et abordable.

Citations

« Notre engagement envers les Canadiens consistait à faire approuver et réaliser des projets. Et avec l'approbation du projet d'agrandissement Sunrise aujourd'hui, c'est exactement ce que nous faisons. Ce projet nous permettra de chauffer davantage de foyers, d'entreprises, d'hôpitaux et d'écoles, tout en soutenant les industries de la Colombie-Britannique, notamment le secteur du GNL, en plus de créer des milliers d'emplois. Il prouve qu'en nous alliant avec l'industrie et les partenaires autochtones, nous pouvons renforcer la sécurité énergétique, favoriser la stabilité des prix et générer de nouvelles occasions de commerce international, tout en respectant des normes rigoureuses en matière d'environnement et de sécurité. Voilà ce que fait une superpuissance énergétique. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous désirons exprimer notre reconnaissance envers le gouvernement du Canada et les autres parties prenantes pour leur soutien, qui a permis de concrétiser ce projet à un moment critique pour le pays. Le projet d'agrandissement Sunrise, d'une valeur estimée à plusieurs milliards de dollars, est un projet d'infrastructure gazière stratégique prêt à être lancé - un projet qui appuie les ambitions du Canada de devenir une superpuissance énergétique. Nous sommes fiers de notre longue tradition d'investisseurs et de bâtisseurs au Canada et en Colombie-Britannique, et le rôle que jouera ce projet dans l'accroissement de la prospérité économique et de la sécurité énergétique nous enthousiasme. »

Greg Ebel

PDG et président, Enbridge

Quelques faits

Le projet agrandirait le réseau de gazoducs en place en Colombie-Britannique d'environ 139 kilomètres grâce à la construction de 11 tronçons de doublement pipelinier parallèles à la conduite actuelle, à l'accroissement de la compression du gaz naturel et à la mise à niveau et la modernisation d'installations existantes.





La Régie de l'énergie du Canada (REC) agit à titre de coordonnateur fédéral des consultations de la Couronne pour ce projet. La REC a recommandé l'approbation du projet, sous réserve de 47 conditions contraignantes portant sur la protection de l'environnement, la sécurité et la mobilisation des peuples autochtones.





Jusqu'à présent, Enbridge a investi plus de 52 millions de dollars pour engager des entreprises autochtones et acheter leurs services dans le cadre du projet d'agrandissement Sunrise.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]