OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, les sikhs au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent l'un des jours les plus sacrés du sikhisme, Vaisakhi.

Il y a plus de trois siècles, en 1699, le Guru Gobind Singh Ji a fondé le Khalsa, un ordre distinct autour de la foi sikhe et d'une identité commune ancrée dans la justice, la charité et le service. Pour des millions de sikhs au Canada et ailleurs dans le monde, ce jour est consacré à la prière et à la réaffirmation de ces valeurs.

Vaisakhi célèbre également les récoltes printanières, et c'est le moment de rendre grâce pour les récoltes rendues possibles par de nombreux efforts, des sacrifices et du travail. Ce jour nous rappelle que le renouveau ne vient pas de lui-même et que la récolte n'est pas le fruit du hasard. Au contraire, un avenir meilleur doit être nourri, entretenu et cultivé.

Le mois d'avril est le Mois du patrimoine sikh au Canada. Pour le pays tout entier, c'est l'occasion de célébrer la richesse de l'histoire, de la culture et de la foi sikhes. Pendant des générations, les Canadiennes et les Canadiens sikhs ont contribué à bâtir ce pays exceptionnel grâce à leur sens de l'innovation, à leurs réalisations et au seva, une forme de services rendus de manière désintéressée.

Je souhaite un heureux Vaisakhi à tous ceux et celles qui le célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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