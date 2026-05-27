Le jeudi 28 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

27 mai, 2026, 18:26 ET

OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

New York (États-Unis d'Amérique)


10 h 00

Le premier ministre rencontrera des membres de la Business Roundtable.



Fermé aux médias


12 h 00

Le premier ministre prononcera une allocution devant l'Economic Club of New York et y participera à une discussion.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.

20 h 00

Le premier ministre s'envolera vers Ottawa, au Canada.



Fermé aux médias


Région de la capitale nationale (Canada)


21 h 10

Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.



Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada