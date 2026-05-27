Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
27 mai, 2026, 18:26 ET
OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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New York (États-Unis d'Amérique)
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10 h 00
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Le premier ministre rencontrera des membres de la Business Roundtable.
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Fermé aux médias
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12 h 00
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Le premier ministre prononcera une allocution devant l'Economic Club of New York et y participera à une discussion.
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Notes à l'intention des médias :
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20 h 00
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Le premier ministre s'envolera vers Ottawa, au Canada.
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Fermé aux médias
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Région de la capitale nationale (Canada)
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21 h 10
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Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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