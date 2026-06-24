Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, nous célébrons la beauté de la langue française, la vitalité de la culture francophone et l'apport remarquable des francophones à la vie sociale, culturelle et économique de notre pays.

Au Québec et dans les communautés d'un océan à l'autre, le français contribue à forger l'histoire du Canada depuis des générations. À travers notre histoire, le français a toujours été bien plus qu'une simple langue. C'est l'expression d'une culture vivante, un précieux héritage et une partie intégrante de l'identité canadienne.

Notre politique de bilinguisme reflète une conviction profonde du Canada : l'unité ne passe pas par l'uniformité. Nous pouvons partager un pays sans nous conformer à une identité unique. Nos différences, reconnues honnêtement et gérées dans le respect, sont une source de force.

C'est pourquoi notre gouvernement investit plus de 4 milliards de dollars dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles, renforce les institutions qui font rayonner la langue française et la culture francophone, et appuie la candidature canadienne pour l'accueil du Sommet de la Francophonie en 2028.

En ce jour de festivités, nous rendons hommage à celles et ceux qui, avec fierté, protègent la langue française et la transmettent de génération en génération - dans nos familles, nos écoles, nos milieux de travail et nos communautés. Ensemble, nous continuerons de promouvoir cette langue qui façonne notre identité, qui enrichit notre culture et qui contribue à la force du Canada tout entier.

Bonne Saint-Jean-Baptiste! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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