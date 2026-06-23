Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - « Il y a 41 ans, un attentat à la bombe contre le vol 182 d'Air India coûtait la vie à 329 personnes innocentes, dont 268 Canadiens. Cela demeure l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire canadienne.

À l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme, nous rendons hommage aux victimes du vol 182 et à tous ceux et celles qui ont perdu la vie dans des actes terroristes ou extrémistes violents. Nous sommes solidaires des survivants, des familles et des communautés qui portent encore ce deuil aujourd'hui.

Il faut se souvenir de l'histoire du vol 182 d'Air India, mais aussi demeurer vigilants. Le gouvernement du Canada combat et condamne l'extrémisme violent sous toutes ses formes. Pour ce faire, il adopte de nouvelles lois pour protéger la sécurité de la population canadienne, renforcer nos organisations de sécurité nationale et perturber le financement d'activités terroristes et les réseaux de soutien. Nous soutenons les programmes d'intervention communautaire de première ligne et fournissons de meilleurs outils à nos organismes de sécurité, afin de mieux détecter, prévenir et perturber les activités terroristes.

Le mandat premier du gouvernement est de protéger les Canadiennes et les Canadiens, et cela restera toujours notre mission et notre priorité. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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