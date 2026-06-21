Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, ON, le 21 juin 2026 /CNW/ - « À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, nous célébrons la richesse de l'histoire, de la culture, des langues et des réalisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que le rôle durable que jouent les peuples autochtones pour bâtir le Canada.

Les peuples autochtones sont les gardiens des terres et des eaux du Canada depuis des temps immémoriaux. Ils ont parcouru le continent des milliers d'années avant l'arrivée des Européens. Après plusieurs générations marquées par des lois, des politiques et des institutions qui ont tenté de les réprimer et de les marginaliser, les Premières Nations, les Inuits et les Métis façonnent aujourd'hui leur propre avenir, et par le fait même, celui du Canada.

Au cours de la dernière année, notre gouvernement a travaillé en partenariat avec les peuples autochtones à la réalisation de priorités communes et de projets d'envergure, dont le projet Nukkiksautiit à Iqaluit, le terminal de GNL Ksi Lisims et le Corridor économique et de sécurité de l'Arctique. Les communautés autochtones profitent ainsi des retombées de ces projets grâce à une participation au financement et à la gestion des ressources.

Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, nous avons annoncé un investissement de plus de 4 milliards de dollars pour améliorer l'accès aux soins de santé, à une éducation adaptée à la culture et à une alimentation nutritive au sein des communautés autochtones, et plus de 4,6 milliards de dollars qui seront consacrés à la protection de l'eau potable dans les Premières Nations partout au pays. Nous poursuivons également nos efforts pour donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi qu'à la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Aujourd'hui, nous rendons hommage à la résilience des peuples autochtones partout au Canada et continuons à bâtir un avenir meilleur en partenariat. Un avenir où les enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis peuvent grandir en restant attachés à leurs cultures et à leurs langues ainsi qu'aux traditions de leurs ancêtres, tout en profitant pleinement des possibilités qu'offre notre pays. Un Canada où la vérité mène à la réconciliation, et où l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens tirent des leçons de notre passé pour bâtir un pays encore plus fort, ensemble.

Un Canada qui n'est pas seulement fort, mais bon. Un Canada qui n'est pas seulement prospère, mais juste. Un Canada qui n'est pas réservé à quelques-uns, la plupart du temps, mais qui est pour tous, en tout temps. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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