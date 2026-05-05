OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ - « À l'occasion de la Journée nationale de sensibilisation aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées (FFADA2E+), nous rendons hommage aux survivantes et aux personnes que nous avons perdues à cause de la crise des FFADA2E+ au Canada. Nous nous tenons aux côtés de leurs familles et de leurs proches, qui ont fait preuve de force, de solidarité et de résilience face à une perte et à un chagrin inimaginables.

Ce matin, j'ai reçu un Ballot sacré du Cercle national des familles et des survivantes (CNFS). Ce ballot porte en lui des enseignements, des responsabilités et l'esprit des peuples autochtones. Il reflète les expériences vécues à l'origine des 231 appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

En ce jour solennel, le Ballot sacré est un symbole d'espoir pour la justice, la guérison et un avenir meilleur. Accepter ce ballot sacré, c'est accepter la responsabilité de faire progresser la réconciliation, de donner la priorité aux appels à la justice et de créer les conditions propices au renouveau et à la renaissance.

C'est pourquoi, alors que le nouveau gouvernement du Canada donne suite aux appels à la justice, nous collaborons directement avec des organisations autochtones. Le CNFS a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration et la mise en œuvre du Plan d'action national ainsi que dans le soutien apporté aux survivantes et à leurs familles. Afin de veiller à ce que le CNFS dispose des outils nécessaires pour bâtir une société plus sûre et plus équitable, j'ai annoncé aujourd'hui que nous allions lui octroyer un financement de 2,6 millions de dollars sur trois ans.

En partenariat avec le gouvernement du Manitoba et les communautés autochtones de Giganawenimaanaanig, nous appuyons le projet pilote d'alerte robe rouge pour mieux informer le public lorsqu'une femme, une fille ou une personne 2ELGBTQI+ autochtone est portée disparue. Ce système permettra de retrouver ces personnes plus rapidement et de les ramener chez elles en toute sécurité. Afin de faire avancer la mise en œuvre de ce système, nous allouons aujourd'hui une somme de 300 000 dollars au projet pilote d'alerte robe rouge.

Nous bâtissons un Canada où toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones peuvent vivre ouvertement, librement et en toute sécurité. La réconciliation est une tâche générationnelle, vécue et pratiquée chaque jour. Nous gardons en mémoire le passé, ce qui nous motive à assumer ensemble la tâche qui nous attend. »

Il existe une ligne d'urgence nationale gratuite, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui offre des services de soutien tenant compte des traumatismes à toute personne ayant besoin d'une aide émotionnelle en lien avec les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649. Un soutien est également disponible par l'intermédiaire des services du Programme de santé et de soutien culturel relatif aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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