EREVAN, Arménie, le 4 mai 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et divisé, le nouveau gouvernement du Canada consolide notre force au pays et diversifie nos relations avec des partenaires internationaux qui partagent nos vues. Liés par une histoire partagée et des valeurs communes, le Canada et les pays européens sont des partenaires naturels. En renforçant notre collaboration, nous pouvons créer davantage de stabilité, de sécurité et de prospérité pour tous.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu sa première visite officielle en Arménie. Il a participé au 8e Sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, marquant ainsi la première participation d'un dirigeant non européen à cette rencontre.

Lors du sommet, le premier ministre Carney a participé à des rencontres bilatérales avec les dirigeants de l'Arménie, de la France, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, de l'Ukraine, du Conseil européen, de la Commission européenne et du Parlement européen. Dans le cadre de ces rencontres, le premier ministre a présenté le Canada comme une destination de choix pour les capitaux et les investissements internationaux, notamment dans les minéraux critiques, l'énergie, la défense et les technologies de pointe. Ces efforts contribueront à attirer de nouveaux investissements dans les entreprises et les projets canadiens, débloquant ainsi de nouvelles perspectives pour les travailleurs et les entreprises du Canada.

Ces rencontres ont également porté sur le renforcement de la sécurité collective et de la défense transatlantique ainsi que sur le soutien continu à l'Ukraine. À cette fin, le premier ministre Carney a annoncé une nouvelle contribution du Canada, d'environ 270 millions de dollars (200 millions de dollars américains), destinée à des capacités militaires essentielles figurant sur la liste des besoins priorisés de l'Ukraine établie par l'OTAN (PURL).

Au cours de l'année écoulée, le Canada et l'Europe se sont rapprochés davantage, forgeant des partenariats plus solides dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la sécurité. L'année dernière, nous avons conclu le nouveau partenariat stratégique Union européenne (UE)-Canada pour l'avenir, un programme ambitieux, ainsi que le Partenariat de sécurité et de défense. En février, le Canada est devenu le premier pays non européen à participer à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) de l'UE, permettant ainsi aux industries, aux entreprises et aux travailleurs du secteur canadien de la défense de bénéficier de milliards de dollars de nouveaux débouchés et d'un accès aux marchés. Ensemble, le Canada et l'Europe profitent de cet élan pour exploiter pleinement le potentiel de ce partenariat.

Citation

« À l'heure où le Canada s'efforce de diversifier ses relations internationales, nous nous tournons d'abord vers nos partenaires et alliés européens de longue date. Nous partageons une histoire commune, des valeurs communes et l'ambition de bâtir un avenir meilleur et plus juste. Dans un monde plus dangereux et plus divisé, un partenariat renforcé entre le Canada et l'Europe apportera davantage de stabilité, de sécurité et de prospérité des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Carney en Arménie depuis son entrée en fonction. C'était également la première visite officielle d'un premier ministre canadien en Arménie depuis près d'une décennie.

La participation du premier ministre Carney à ce sommet s'inscrit dans le prolongement de plusieurs initiatives prises au cours de l'année écoulée pour renforcer et développer les relations du Canada avec l'Europe, notamment : En juin 2025, le Canada et l'UE ont annoncé le nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir et le Partenariat de sécurité et de défense pour renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de la technologie, de l'énergie et de la sécurité. En février 2026, le Canada est devenu le premier pays non européen à participer à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe de l'UE (instrument SAFE), permettant ainsi aux industries, aux entreprises et aux travailleurs du secteur canadien de la défense de bénéficier de milliards de dollars de nouveaux débouchés et d'un accès aux marchés.

L'UE est le deuxième partenaire commercial du Canada dans le monde au chapitre des biens et services. En 2025, la valeur totale des échanges atteignait 178,6 milliards de dollars.

L'UE est la deuxième source mondiale d'investissement direct étranger (IDE) pour le Canada, après les États-Unis. En 2025, le stock d'IDE de l'UE au Canada était estimé à 218,8 milliards de dollars, alors que l'IDE du Canada dans l'UE totalisait 297 milliards de dollars.

En 2025, les exportations de marchandises du Canada vers l'Arménie totalisaient 25,3 millions de dollars, et les importations de marchandises en provenance d'Arménie atteignaient 12,8 millions de dollars.

Le Canada se dote d'un réseau commercial qui fait l'envie du monde entier et lui offre un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs dans le cadre de 16 accords de libre-échange dans 51 pays, représentant environ les deux tiers du PIB mondial.

Le Canada a une cote AAA, a le ratio de la dette nette au PIB le plus faible des pays du G7 et se classe au premier rang du G7 au chapitre de la stabilité bancaire et au deuxième rang dans le monde pour la confiance en matière d'IDE.

Le Canada a le taux effectif marginal d'imposition le plus faible sur les nouveaux investissements des entreprises parmi les pays du G7.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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