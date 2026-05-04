Le mardi 5 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

04 mai, 2026, 18:17 ET

OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


8 h 45            

Le premier ministre participera à une cérémonie du Ballot sacré en compagnie du Cercle national des familles et des survivantes afin de souligner la Journée nationale de sensibilisation aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.



Fermé aux médias


10 h 30          

Le premier ministre annoncera une nouvelle nomination.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45.

 

14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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