Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
04 mai, 2026, 18:17 ET
OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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8 h 45
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Le premier ministre participera à une cérémonie du Ballot sacré en compagnie du Cercle national des familles et des survivantes afin de souligner la Journée nationale de sensibilisation aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.
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Fermé aux médias
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10 h 30
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Le premier ministre annoncera une nouvelle nomination.
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Notes à l'intention des médias :
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14 h 15
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Le premier ministre participera à la période de questions.
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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