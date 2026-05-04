OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours et prendra part à une discussion informelle à Ottawa en compagnie du directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol (Ph. D). La discussion informelle sera animée par Candace Laing, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

Date : Mardi 5 mai 2026

Heure : 18 h 30 (HE)

En ligne : Inscription à la diffusion en direct

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : Shane Mackenzie, Vice-président, Médias et communications avec les parties prenantes, Chambre de commerce du Canada, [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]