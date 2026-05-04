EREVAN, Arménie, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, en marge du Sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie.

Le premier ministre et le président ont discuté de la situation sur le terrain en Ukraine, notamment de l'évolution des combats, ainsi que des efforts soutenus que déploie le président Zelenskyy pour instaurer une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney a mis en relief la nouvelle contribution du Canada, d'environ 270 millions de dollars (200 millions de dollars américains), destinée à des capacités militaires essentielles figurant sur la liste des besoins priorisés de l'Ukraine établie par l'OTAN (PURL). Il a réitéré la volonté du Canada de continuer à apporter un soutien militaire, financier et autre à l'Ukraine. Les dirigeants ont également discuté des moyens d'intensifier davantage la pression exercée sur la Russie afin qu'elle s'engage dans des négociations de bonne foi.

Le premier ministre a réaffirmé que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine tout au long du processus de reconstruction et a encouragé la poursuite des progrès en ce qui concerne les importantes réformes de la gouvernance.

Le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont convenu de rester en contact étroit et régulier.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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