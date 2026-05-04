EREVAN, Arménie , le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la France, Emmanuel Macron, en marge du Sommet de la Communauté politique européenne, à Erevan, en Arménie.

Les dirigeants se sont dits enthousiastes à la perspective de la prochaine visite du premier ministre Carney en France à l'occasion du Sommet des dirigeants du G7 de 2026, au cours duquel ils feront progresser des priorités communes afin d'offrir davantage de possibilités, de sécurité et de prospérité à leurs populations respectives. Ils ont souligné la nécessité de rebâtir un ordre international fondé sur le respect des droits et de la dignité de la personne, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des nations.

Le premier ministre et le président ont discuté du resserrement de la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité, notamment grâce à une collaboration plus étroite entre les industries. Ils ont également mis en relief des possibilités d'accroître les échanges commerciaux et les investissements dans des secteurs prioritaires comme les minéraux critiques, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques. Le premier ministre a mis en avant les avantages concurrentiels du Canada dans ces secteurs ainsi que la position du pays en tant que destination de choix pour les capitaux et les investissements étrangers.

Les dirigeants ont également discuté de la guerre que la Russie continue à mener contre l'Ukraine ainsi que des derniers développements au Moyen-Orient. Le premier ministre a réaffirmé le soutien indéfectible du Canada envers l'Ukraine ainsi que la nécessité de maintenir la pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre d'agression. Il a salué le rôle de premier plan que joue la France dans la mobilisation de partenaires à l'appui de la désescalade au Moyen-Orient, du respect du droit international, de la protection des civils et du rétablissement d'une circulation maritime sûre et fiable.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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